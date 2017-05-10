Цонга снялся с турнира в Мадриде, Феррер без борьбы вышел в третий круг
Французский теннисист
Жо-Вильфрид Цонга (10) принял решение сняться с турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде.
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10 мая 32-летний уроженец
За выход в четвертьфинал соревнований в столице Испании уроженец Хавеи, располагающийся на 30-й позиции в табели о рангах, поспорит с победителем противостояния Кей Нисикори (Япония, 6) — Диего Шварцман (Аргентина).
Турнир в Мадриде завершится 14 мая.
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