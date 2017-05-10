Цонга снялся с турнира в Мадриде, Феррер без борьбы вышел в третий круг

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10 мая 32-летний уроженец Ле-Мана, занимающий 10-ю строчку в рейтинге ATP, должен был провести матч второго круга с представителем Испании Давидом Феррером.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Испании уроженец Хавеи, располагающийся на 30-й позиции в табели о рангах, поспорит с победителем противостояния Кей Нисикори (Япония, 6) — Диего Шварцман (Аргентина).

Турнир в Мадриде завершится 14 мая.