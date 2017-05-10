Раонич обыграл Мюллера и встретится с Гоффеном на «Мастерсе» в Мадриде

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Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. Уроженец Подгорицы 10 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету Мюллера 9 эйсов, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Испании Раонич поспорит с представителем Бельгии Давидом Гоффеном (9).