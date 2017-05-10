Раонич обыграл Мюллера и встретится с Гоффеном на «Мастерсе» в Мадриде
Канадский теннисист Милош Раонич (5) вышел в третий круг турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде, в двух сетах обыграв представителя Люксембурга Жиля Мюллера со счётом 6:4, 6:4.
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Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. Уроженец Подгорицы 10 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 5
За выход в четвертьфинал соревнований в столице Испании Раонич поспорит с представителем Бельгии Давидом Гоффеном (9).
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