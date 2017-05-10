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10 мая 2017, 9:42 | Теннис | Чемпионат.com

Навратилова: Думаю, игрокам уже пора отстать от Марии

18-кратная победительница турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде Мартина Навратилова сказала, что игрокам тура пора прекратить давать комментарии по поводу дисквалификации бывшей первой ракетки мира российской теннисистки Марии Шараповой, которая была отстранена на 15 месяцев за употребление мельдония.

18-кратная победительница турниров Большого шлема в женском одиночном разряде <span class=error>Мартина</span> Навратилова сказала что игрокам тура пора прекратить давать комментарии по поводу дисквалификации бывшей первой ракетки мира российской теннисистки Марии <span class=error>Шараповой</span> которая была отстранена на 15 месяцев за употребление <span class=error>мельдония</span>. Увеличить
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© РИА "Новости"

«Думаю, игрокам уже пора отстать от Марии. Она допустила огромную ошибку и поплатилась за это, отбыв дисквалификацию. Теперь давайте играть в теннис», — написала Навратилова в своём «твиттере».
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