Навратилова: Думаю, игрокам уже пора отстать от Марии

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«Думаю, игрокам уже пора отстать от Марии. Она допустила огромную ошибку и поплатилась за это, отбыв дисквалификацию. Теперь давайте играть в теннис», — написала Навратилова в своём «твиттере».