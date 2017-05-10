Мадрид. Доминики Цибулкова потерпела поражение от Осиан Додин

За 1 час 20 минут матча Доминика сделала один эйс и два брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Осиан восемь раз подала навылет и реализовала пять брейк-пойнтов, допустив четыре двойные ошибки. Прежде оппоненты не встречались.

В третьем круге турнира в Мадриде Додин сразится с француженкой Кристиной Младенович.