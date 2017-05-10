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https://sport.mail.ru/news/tennis/29687587/
10 мая 2017, 0:43 | Теннис | GoTennis.ru

Мадрид. Доминики Цибулкова потерпела поражение от Осиан Додин

Пятая ракетка мира, словацкая теннисистка Доминика Цибулкова, во втором раунде соревнований Mutua Madrid Open уступила француженке Осиан Додин, занимающей 63-е место мировой классификации, — 2/6, 4/6.

За 1 час 20 минут матча Доминика сделала один эйс и два брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Осиан восемь раз подала навылет и реализовала пять брейк-пойнтов, допустив четыре двойные ошибки. Прежде оппоненты не встречались.

В третьем круге турнира в Мадриде Додин сразится с француженкой Кристиной Младенович.
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