Мадрид. Доминики Цибулкова потерпела поражение от Осиан Додин
Пятая ракетка мира, словацкая теннисистка Доминика Цибулкова, во втором раунде соревнований Mutua Madrid Open уступила француженке Осиан Додин, занимающей 63-е место мировой классификации, — 2/6, 4/6.
За 1 час 20 минут матча Доминика сделала один эйс и два брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Осиан восемь раз подала навылет и реализовала пять
В третьем круге турнира в Мадриде Додин сразится с француженкой Кристиной Младенович.
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