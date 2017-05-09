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https://sport.mail.ru/news/tennis/29686507/
9 мая 2017, 21:06 | Теннис | GoTennis.ru

Доминик Тим вышел в третий круг соревнований в Мадриде

Девятая ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим, во втором раунде турнира в Мадриде взял верх над американцем Джаредом Дональдсоном, занимающим 78-е место мировой классификации, — 6/4, 6/4.

За 1 час 14 минут матча Доминик сделал шесть эйсов и три брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Джаред трижды подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив пять двойных ошибок. Прежде оппоненты не встречались.

Соперником Тима по матчу третьего круга соревнований Mutua Madrid Open станет либо болгарин Григор Димитров, либо хорват Иво Карлович.
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