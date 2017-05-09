Доминик Тим вышел в третий круг соревнований в Мадриде

За 1 час 14 минут матча Доминик сделал шесть эйсов и три брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Джаред трижды подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив пять двойных ошибок. Прежде оппоненты не встречались.

Соперником Тима по матчу третьего круга соревнований Mutua Madrid Open станет либо болгарин Григор Димитров, либо хорват Иво Карлович.