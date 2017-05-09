Энди Маррей с победы начал выступление на «Мастерсе» в Мадриде

За 1 час 24 минуты матча Энди сделал три эйса и два брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Мариуш выполнил три подачи навылет и допустил две двойные ошибки. Прежде оппоненты не встречались.

В третьем раунде соревнований Mutua Madrid Open Маррей выступит либо против хорвата Борны Чорича, либо против победителя матча между французами Пьером-Юге Эрбером и Люка Пуйе.