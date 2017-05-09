Энди Маррей с победы начал выступление на «Мастерсе» в Мадриде
Первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей, во втором круге турнира в Мадриде одолел румына Мариуша Копила, занимающего 104-е место мировой классификации, — 6/4, 6/3.
За 1 час 24 минуты матча Энди сделал три эйса и два брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Мариуш выполнил три подачи навылет и допустил две двойные ошибки. Прежде оппоненты не встречались.
В третьем раунде соревнований Mutua Madrid Open Маррей выступит либо против хорвата Борны Чорича, либо против победителя матча между французами
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter