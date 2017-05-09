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https://sport.mail.ru/news/tennis/29686429/
9 мая 2017, 20:40 | Теннис | GoTennis.ru

Энди Маррей с победы начал выступление на «Мастерсе» в Мадриде

Первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей, во втором круге турнира в Мадриде одолел румына Мариуша Копила, занимающего 104-е место мировой классификации, — 6/4, 6/3.

За 1 час 24 минуты матча Энди сделал три эйса и два брейка, ошибившись при подаче один раз. Тогда как Мариуш выполнил три подачи навылет и допустил две двойные ошибки. Прежде оппоненты не встречались.

В третьем раунде соревнований Mutua Madrid Open Маррей выступит либо против хорвата Борны Чорича, либо против победителя матча между французами Пьером-Юге Эрбером и Люка Пуйе.
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