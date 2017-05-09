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9 мая 2017, 19:46 | Теннис | GoTennis.ru

Андрей Рублёв успешно стартовал на «Челленджере» во Франции

118-я ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв, в первом раунде турнира категории «Челленджер» во французском городе Экс-ан-Провансе обыграл хозяина кортов Луи Тесса, занимающего 872-е место мировой классификации, — 6/0, 7/6 (5).

За 1 час 12 минут матча Андрей семь раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта, допустив одну двойную ошибку. Тогда как Луи сделал один брейк и один раз ошибся при подаче. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором раунде соревнований Рублёв поборется с тунисцем Малеком Жазири.
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