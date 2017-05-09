Андрей Рублёв успешно стартовал на «Челленджере» во Франции
118-я ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв, в первом раунде турнира категории «Челленджер» во французском городе
Экс-ан-Провансе обыграл хозяина кортов Луи Тесса, занимающего 872-е место мировой классификации, — 6/0, 7/6 (5).
За 1 час 12 минут матча Андрей семь раз подал навылет и реализовал четыре
Во втором раунде соревнований Рублёв поборется с тунисцем Малеком Жазири.
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