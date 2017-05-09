Андрей Рублёв успешно стартовал на «Челленджере» во Франции

За 1 час 12 минут матча Андрей семь раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта, допустив одну двойную ошибку. Тогда как Луи сделал один брейк и один раз ошибся при подаче. Прежде оппоненты не встречались.

Во втором раунде соревнований Рублёв поборется с тунисцем Малеком Жазири.