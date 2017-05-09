Шарапова не справляется с критикой? Как Мария проиграла Бушар

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ОСЕЧКА С МЛАДЕНОВИЧ

Возвращение Шараповой после дисквалификации вышла куда более успешным, чем многие рассчитывали. В первую очередь — спортсменки, критиковавшие Марию. Три матча — три уверенных победы без единого проигранного сета. А заодно — выход в полуфинал турнира в Штутгарте. Казалось — россиянка так изголодалась по официальным играм, что готова вынести с корта любую. Независимо от ее рейтинга и последних результатов.

Казалось — но лишь до встречи с Младенович.

Француженка прошлой весной одной из первых жестко «проехалась» по пятикратной чемпионке турниров «Большого шлема».

— Все теннисистки считают, что Шарапова — врунья и предательница. Нельзя теперь не сомневаться в ее честности! Она не заслужила ничего, что успела выиграть. Здорово, что ее все-таки поймали, -слова Кристины звучало безапелляционно.

И как не наказать Младенович за такую желчь? Марии представилась отличная возможность — в полуфинале в Штутгарте. Стартовый сет лишь подтвердил настрой Шараповой — 6:3 в пользу россиянки. Но затем весь запал словно исчез, вместо уверенных подач и выстрелов от задней линии пошли ошибки, а француженка сумела переломить борьбу. В итоге — поражение Марии (6:3, 5:7, 4:6).

— Я понимаю — турниры хотят видеть ее в сетке. Мария — знаменита, на нее ходят болельщики. Это часть бизнеса. Но я не понимаю, насколько справедливо давать ей wild card? Шарапову поймали на допинге. Она не была первой, с кем это случилось. Только ведь больше никому не помогали во время возвращения, давая приглашения на крупные турниры. Почему же приглашают Шарапову? Конечно, она имеет право снова играть в теннис. Но без дополнительной поддержки.

Это — опять слова Младенович. Да, с возвращением Марии в Тур критики в ее адрес меньше не стало. Хотя, в отличие от прошлого года, теперь каждая спортсменка понимает — в любой момент ей надо быть готовой встретиться с Шараповой на корте.

И зачем такую сильную соперницу лишний раз злить? Зачем дарить ей дополнительную мотивацию?

«Я НЕ ОТВЛЕКАЮСЬ НА ШУМИХУ»

Эжени Бушар вряд ли об этом думала, когда незадолго до старта турнира в Мадриде злобно «прошлась» по бывшему кумиру.

— Давать ей wild card — это неправильно! — рубила воздух ладонью канадка. — Шарапова — обманщица, а никакой спорт не должен позволять им возвращаться. Это несправедливо по отношению к честным игрокам. И плохой пример для детей и молодых теннисистов. Что хочет сказать WTA? «Жульничайте, а если попадетесь — мы примем вас обратно с распростертыми объятиями»? Не знаю, что еще добавить. Я больше не восхищаюсь Шараповой. С этим покончено.

Да, это сказала Бушар. Та самая Бушар, которая носила платья Марии, считалась «новой Шараповой» и выходила в финал Уимблдона в 20 лет (в 2014 году).

Правда, этот сезон для бывшей шестой ракетки мира проходит, мягко говоря, не лучшим образом. С января (после поражения в третьем круге Australian Open) и вплоть до Мадрида Бушар не выиграла ни одной встречи в WTA-Туре. Пару недель назад, на турнире ITF в Индиан-Харбор Бич заработала «баранку» от Виктории Дюваль, занимающей в мировом рейтинге… 896-ю строчку (0:6, 3:6)! В Стамбуле (где и случился этот выпад в адрес Шараповой) Эжени тоже схлопотала «бублик» в первом раунде, уступив Яне Чепеловой 0:6, 4:6. Прямо скажем — не те результаты, которые позволяют кидаться громкими высказываниями в адрес экс-первой ракетки мира!

Видимо, Бушар просто не думала, что сетка в Мадриде сведет ее с Марией во втором раунде.

— На самом деле, это даже здорово. Я бы хотела сыграть с Шараповой. Хотя и не буду болеть за нее в первом круге, — призналась канадка.

— На меня никак не влияет вся эта шумиха вокруг моих матчей, — спокойно рассуждала Мария. — Я давно выступаю в WTA-Туре и знаю, как здесь все работает. Тут всегда много разговоров, шумихи, соперничества. Это все часть большого спорта. Но, в конечном счете, остаются всего две спортсменки, которые выходят на корт и борются друг с другом. Я — одна из них. И я не отвлекаюсь на то, что творится вокруг. Просто не обращаю на это внимания.

ВОЛНЕНИЕ МАРИИ

Бушар все же прервала серию поражений, выйдя в Мадриде во второй раунд после победы над Ализе Корне. Шарапова со скрипом прошла в стартовом круге Мирьяну Лючич-Барони. Наказать Младенович за ее высказывания Мария не сумела. Но Эжени — не Кристина. Она в нынешней форме куда как менее опасна.

Зато, похоже, более мотивирована. Если начало первой партии остается за Шараповой (брейк и 4:2), то затем россиянка опять сбавляет обороты. Дает сопернице вернуться. И отдает ей сет — 5:7. Всплеск активных действий во второй партии дарит надежду поклонникам Марии, только увы — дожать канадку никак не получается. И в третьем сете, дважды отыгравшись со счета 0:40 на собственной подаче, Шарапова в решающий момент все же дрожит, проигрывая важный гейм Бушар. А с ним и матч — 5:7, 6:2, 4:6.

Ни одного эйса. Девять двойных ошибок. Нервозность и волнение в ключевых розыгрышах. И поражение. Таков, в сухом остатке, итог игры для россиянки. Не справилась с давлением из-за слов Эжени?

— Думаю, я должна была брать первый сет, — расскажет Мария. — Но, поведя с брейком, сильно сдала. Во второй партии начала играть агрессивнее, а затем все пошло по старой схеме — я создавала себе возможности, имела брейк-пойнты, но не использовала полученные шансы. Я точно не считаю, что умно подавала — особенно, когда вела в счете. Постоянно стремилась выигрывать легкие очки, а не затягивать розыгрыши, в которых у меня было преимущество. Конечно, я расстроена поражением. Но оно сделает меня лучше. И то, что случилось сегодня, еще поможет мне побеждать на турнирах и на «Больших шлемах».

Зато как была довольна Бушар!

— После матча она мне сказала: «Ты сыграла хорошо». Что ж, мне кажется, что и Мария неплохо проводит свое возвращение. Свое так называемое возвращение, если вам нравится об этом говорить, — ехидно улыбнулась канадка.