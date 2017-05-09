Мария Шарапова: Конечно, я разочарована, но эти эмоции принесут мне победы на турнирах «Большого шлема»
Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала поражение от канадки Эжени Бушар во втором раунде турнира в Мадриде.
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«Если я
Но эти эмоции и делают меня более сильным игроком — они принесут мне новые победы — новые турниры и «Шлемы», — цитирует Шарапову издание Guardian.
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