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9 мая 2017, 18:29 | Теннис | GoTennis.ru

Мария Шарапова: Конечно, я разочарована, но эти эмоции принесут мне победы на турнирах «Большого шлема»

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала поражение от канадки Эжени Бушар во втором раунде турнира в Мадриде.

2002 год. Мария Шарапова играет в теннис с болельщиками на мероприятии в Гонконге. Увеличить
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«Если я когда-то скажу, что рада своему поражению, — настанет пора за меня волноваться. А сейчас всё в порядке — конечно, я расстроена из-за результата, ведь я так много работаю только ради побед.

Но эти эмоции и делают меня более сильным игроком — они принесут мне новые победы — новые турниры и «Шлемы», — цитирует Шарапову издание Guardian.
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