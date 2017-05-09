Финалистка Уимблдона после матча назвала Шарапову обманщицей

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После победы над Марией Шараповой во втором круге турнира серии Premier Mandatory в Мадриде с призовым фондом $5,4 млн со счетом 7:5, 2:6, 6:4 канадка Эжени Бушар рассказала, что не изменила своего отношения к россиянке. Ранее финалистка Уимблдона-2014 заявила, что считает Шарапову обманщицей, которой нельзя помогать возвращаться в спорт и предоставлять специальные приглашения (wild card) на крупные турниры.

«Я остаюсь при своем мнении относительно Шараповой. Мало того, моюточку зрения разделяет большинство теннисистов. Просто другие боятся что-либо говорить. Перед матчем с Шараповой у меня была дополнительная мотивация. Почувствовала особое вдохновение, поскольку многие игроки подходили ко мне и желали удачи», — цитирует Бушар в твиттере журналист португальского издания Record Жозе Моргадо.

Встреча Шараповой и Бушар продолжалась 2 часа 51 минуту. За это время россиянка не выполнила ни одного эйса и сделала девять двойных ошибок. При этом соперницы по пять раз отдавали свои подачи, заработав на двоих 36 брейк-пойнтов.

Ранее в первом круге соревнований в Мадриде Шарапова за 2 часа 12 минут переиграла 20-ю ракетку мира Мирьяну Лючич-Барони из Хорватии — 4:6, 6:4, 6:0. После Мадрида россиянка сыграет на турнире серии Premier 5 в Риме, на который она также получила wild card. Пока рейтинг не позволяет Шараповой попадать на крупные соревнования без специального приглашения. В данный момент неизвестно, сможет ли россиянка получить wild card на «Ролан Гаррос». Организаторы соревнований собираются объявить свое решение 16 мая. Сам турнир стартует 28 мая.

1 мая Шарапова впервые за несколько месяцев вернулась в рейтинг WTA, оказавшись на 262-й позиции. На своем первом турнире после дисквалификации — в Штутгарте — россиянка вышла в полуфинал и заработала 185 очков за три победы. По ходу соревнований Шарапова переиграла в двух сетах итальянку Роберту Винчи (7:5, 6:3), свою соотечественницу Екатерину Макарову (7:5, 6:1) и эстонку Анетт Контавейт (6:3, 6:4). В полуфинале россиянка уступила Кристине Младенович из Франции — 6:3, 5:7, 4:6. На этой неделе Шарапова поднялась в рейтинге на 258-е место, а на следующей окажется в начале третьей сотни.

В начале марта 2016 года Шарапова сообщила, что в ее допинг-пробе, взятой во время Открытого чемпионата Австралии в январе 2016 года, был обнаружен мельдоний. Международная теннисная федерация дисквалифицировала россиянку на два года, однако после поданной Шараповой апелляции в CAS дисквалификация была сокращена до 15 месяцев.

В октябре 2016-го ее исключили из рейтинга WTA. В апреле, когда было принято решение о дисквалификации, Шарапова шла в рейтинге на девятом месте.

Шарапова стала первой и единственной российской теннисисткой, которая выиграла все турниры «Большого шлема» за карьеру. Она дважды побеждала на «Ролан Гаррос» и по разу завоевывала первенства на US Open, Уимблдоне и Australian Open. В 2012 году Шарапова стала серебряным призером на летних Олимпийских играх в Лондоне, а в 2004-м победила на Итоговом чемпионате WTA.