Финалистка Уимблдона после матча назвала Шарапову обманщицей
60-я ракетка мира канадца Эжени Бушар после победы над Марией Шараповой во втором круге турнире серии Premier Mandatory в Мадриде заявил, что
по-прежнему считает россиянку обманщицей.
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После победы над Марией Шараповой во втором круге турнира серии Premier Mandatory в Мадриде с призовым фондом $5,4 млн со счетом 7:5, 2:6, 6:4 канадка Эжени Бушар рассказала, что не изменила своего отношения к россиянке. Ранее финалистка Уимблдона-2014 заявила, что считает Шарапову обманщицей, которой нельзя помогать возвращаться в спорт и предоставлять специальные приглашения (wild card) на крупные турниры.
«Я остаюсь при своем мнении относительно Шараповой. Мало того, моюточку зрения разделяет большинство теннисистов. Просто другие боятся
Встреча Шараповой и Бушар продолжалась 2 часа 51 минуту. За это время россиянка не выполнила ни одного эйса и сделала девять двойных ошибок. При этом соперницы по пять раз отдавали свои подачи, заработав на двоих 36
Ранее в первом круге соревнований в Мадриде Шарапова за 2 часа 12 минут переиграла 20-ю ракетку мира Мирьяну
1 мая Шарапова впервые за несколько месяцев вернулась в рейтинг WTA, оказавшись на 262-й позиции. На своем первом турнире после дисквалификации — в Штутгарте — россиянка вышла в полуфинал и заработала 185 очков за три победы. По ходу соревнований Шарапова переиграла в двух сетах итальянку Роберту Винчи (7:5, 6:3), свою соотечественницу Екатерину Макарову (7:5, 6:1) и эстонку Анетт Контавейт (6:3, 6:4). В полуфинале россиянка уступила Кристине Младенович из Франции — 6:3, 5:7, 4:6. На этой неделе Шарапова поднялась в рейтинге на 258-е место, а на следующей окажется в начале третьей сотни.
В начале марта 2016 года Шарапова сообщила, что в ее
В октябре 2016-го ее исключили из рейтинга WTA. В апреле, когда было принято решение о дисквалификации, Шарапова шла в рейтинге на девятом месте.
Шарапова стала первой и единственной российской теннисисткой, которая выиграла все турниры «Большого шлема» за карьеру. Она дважды побеждала на «Ролан Гаррос» и по разу завоевывала первенства на US Open, Уимблдоне и Australian Open. В 2012 году Шарапова стала серебряным призером на летних Олимпийских играх в Лондоне, а в 2004-м победила на Итоговом чемпионате WTA.
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