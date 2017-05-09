Константин Кравчук завершил выступление на «Челленджере» в Сеуле
Российский теннисист Константин Кравчук не смог преодолеть барьер первого раунда «Челленджера» в Сеуле, проиграв в двух сетах японцу Го Соеде, — 4/6, 3/6.
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Матч продолжался 1 час 41 минуту. 128-я ракетка мира, 32-летний Константин, дважды брал подачу соперника, совершил четыре эйса и столько же двойных ошибок. Его ровесник Го, занимающий 144-ю строчку мировой табели о рангах, реализовал пять
Во втором круге соревнований Соеда померится силами с победителем игры британца Александра Уорда и хозяина кортов Юн Сеок Кима.
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