Константин Кравчук завершил выступление на «Челленджере» в Сеуле

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Матч продолжался 1 час 41 минуту. 128-я ракетка мира, 32-летний Константин, дважды брал подачу соперника, совершил четыре эйса и столько же двойных ошибок. Его ровесник Го, занимающий 144-ю строчку мировой табели о рангах, реализовал пять брейк-пойнтов и один раз ошибся при подаче. Японец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 3:0.

Во втором круге соревнований Соеда померится силами с победителем игры британца Александра Уорда и хозяина кортов Юн Сеок Кима.