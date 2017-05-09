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https://sport.mail.ru/news/tennis/29682539/
9 мая 2017, 10:49 | Теннис | GoTennis.ru

Константин Кравчук завершил выступление на «Челленджере» в Сеуле

Российский теннисист Константин Кравчук не смог преодолеть барьер первого раунда «Челленджера» в Сеуле, проиграв в двух сетах японцу Го Соеде, — 4/6, 3/6.

Российский теннисист Константин <span class=error>Кравчук</span> не смог преодолеть барьер первого раунда Челленджера в Сеуле проиграв в двух сетах японцу Го <span class=error>Соеде</span> — 4/6 3/6. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 41 минуту. 128-я ракетка мира, 32-летний Константин, дважды брал подачу соперника, совершил четыре эйса и столько же двойных ошибок. Его ровесник Го, занимающий 144-ю строчку мировой табели о рангах, реализовал пять брейк-пойнтов и один раз ошибся при подаче. Японец увеличил отрыв в личных встречах игроков — 3:0.

Во втором круге соревнований Соеда померится силами с победителем игры британца Александра Уорда и хозяина кортов Юн Сеок Кима.
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