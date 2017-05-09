Драма и триллер в одном флаконе. Как Шарапова проиграла Бушар
Мария Шарапова не смогла выйти в третий круг турнира в Мадриде. Она в очень упорном матче уступила принципиальной сопернице Эжени Бушар.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Шоу с прелюдией
Матчи Марии Шараповой — это не только теннис. За время её отсутствия в туре своё мнение по поводу Марии высказали почти все ведущие игроки. Многие из них достаточно жёстко прошлись по россиянке. Но наиболее красноречивой оказалась Эжени Бушар — соперница Марии по второму кругу турнира в Мадриде. Интересно, что канадка выступила со своим заявлением буквально за день до возвращения Шараповой в теннис. Если некоторые пытались
Известно, что Эжени очень уважительно относилась к Марии. Так, маленькая канадская девочка более 10 лет назад сфотографировалась с Шараповой. Четыре раза они встречались на корте, и все игры проходили без
Нервный первый сет
На корте же у Эжени было не так много успехов. С января по апрель она проиграла пять матчей подряд и решила выступить на турнире ITF во Флориде, но и там уступила в третьем матче. Среди обидчиц канадки в этом сезоне были Эшли Барти, Айла Томлянович, Сара
Отметим, что параллельно шёл другой женский матч, и именно он транслировался по международному каналу (world feed). По этой причине зрители некоторых стран, в том числе и России, не смогли посмотреть игру Шараповой и Бушар с самого начала. А посмотреть было на что. Девушки сразу начали в высоком темпе и наносили сильные удары с задней линии. До пятого гейма зацепок на приёме ни у кого не было. А при 2:2 Мария неудачно сыграла на своей подаче, допустила две двойные, но всё же выиграла гейм, а затем тут же взяла и чужой. Однако в этот момент в игре Марии наступил спад. Она проиграла три гейма кряду и позволила Бушар повести 5:4. Подать на сет не получилось, но Эжени тут же сделала ещё один брейк. Гейм, продолжавшийся 11 минут, вышел очень драматичным. Прекрасные удары со стороны обеих девушек перемежались с грубыми ошибками, но все понимали важность момента.
Мария не воспользовалась своими шансами
У Шараповой был
Шарапова удачно начала и третий сет, а во втором гейме имела
Какие выводы можно сделать? 0 эйсов и 9 двойных — это, конечно, не та статистика, которая может порадовать болельщиков Марии. При этом на первой подаче Шарапова играла вполне неплохо, но в целом этот элемент её подводил. 49 невынужденных ошибок — это тоже много, а ударов навылет оказалось 44. Нельзя сказать, что Мария провела откровенно плохой матч. Бушар порой действовала просто великолепно, особенно во второй половине первого сета, да и Шарапова периодически демонстрировала теннис высокого уровня. Вообще игра смотрелась. Однако дальше прошла именно канадка, которая на
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter