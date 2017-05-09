Шарапова посетовала на слабую реализацию моментов в проигранном матче с Бушар
МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова не реализовала свои моменты в проигранном матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде c канадкой Эжени Бушар. Слова россиянки приводит официальный сайт WTA.
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Шарапова в понедельник вечером уступила Бушар со счетом 5:7, 6:2, 4:6.
«Я должна была выигрывать первый сет, но в нужный момент на брейке у меня произошел спад, — призналась российская теннисистка. — Я довольна вторым сетом в своем исполнении, в котором заметно прибавила. В третьем сете я действовала активно, зарабатывала
«Мне бы стоило беспокоиться о себе, если бы я сказала, что довольна сегодняшним матчем, несмотря на поражение, — отметила Шарапова. — Я много работаю каждый день ради того, чтобы побеждать. Сегодня мне не удалось это сделать, но это поражение поможет мне стать сильнее и выиграть больше турниров».
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