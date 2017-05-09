Эжени Бушар: Моё отношение к Шараповой не изменилось

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«Разумеется, перед данным поединком у меня была дополнительная мотивация. Мне ещё ни разу не удавалось обыграть Марию. Непосредственно перед игрой на меня как будто снизошло вдохновение. Многие спортсменки подходили ко мне и желали удачи. Даже те, с кем я обычно не общаюсь. Получила много сообщений от болельщиков и людей, связанных с теннисом. Чувствовала очень серьёзную поддержку», — цитирует Эжени журналист Хосе Моргадо.

«Моё отношение к Шараповой не поменялось. На самом деле, большинство с ним согласно, но банально боится сказать это вслух», — подчеркнула Бушар.