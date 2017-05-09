Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/tennis/29682312/
9 мая 2017, 10:08 | Теннис | GoTennis.ru

Эжени Бушар: Моё отношение к Шараповой не изменилось

Канадская теннисистка Эжени Бушар поделилась впечатлениями от победы над россиянкой Марией Шараповой во втором раунде турнира в Мадриде, а также рассказала о своём отношении к сопернице.

Канадская теннисистка <span class=error>Эжени</span> <span class=error>Бушар</span> поделилась впечатлениями от победы над россиянкой Марией <span class=error>Шараповой</span> во втором раунде турнира в Мадриде а также рассказала о своём отношении к сопернице. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Разумеется, перед данным поединком у меня была дополнительная мотивация. Мне ещё ни разу не удавалось обыграть Марию. Непосредственно перед игрой на меня как будто снизошло вдохновение. Многие спортсменки подходили ко мне и желали удачи. Даже те, с кем я обычно не общаюсь. Получила много сообщений от болельщиков и людей, связанных с теннисом. Чувствовала очень серьёзную поддержку», — цитирует Эжени журналист Хосе Моргадо.

«Моё отношение к Шараповой не поменялось. На самом деле, большинство с ним согласно, но банально боится сказать это вслух», — подчеркнула Бушар.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Тенниса

Еще 7 новостей  Все новости
09 мая

Мария Шарапова примет участие в турнире в Бирмингеме

Эжени Бушар: Моё отношение к Шараповой не изменилось

Мария Шарапова: Сколько бы разговоров не было перед матчем, на корте выясняют отношения только двое