Мария Шарапова: Сколько бы разговоров не было перед матчем, на корте выясняют отношения только двое
Российская теннисистка Мария Шарапова, уступившая канадке Эжени Бушар во втором раунде турнира в Мадриде, ответила на вопрос о том, как на неё повлиял ажиотаж вокруг данного поединка.
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«Абсолютно никак не повлиял. Кажется, я уже говорила, что для меня сейчас важна каждая встреча. Я нахожусь на корте, напротив — моя соперница. На всё остальное я не обращаю внимания. Не собираюсь вникать в то, что происходит вокруг.
Уже достаточно долго выступаю в Туре. Знаю, как всё обычно получается. Конечно, всегда есть много новостей, разговоров и другой подобной шумихи. Безусловно, это часть игры. Но в конце остаются только две оппонентки и выясняют отношения на площадке. Лично я вижу это так, — цитирует Шарапову Tennis Now.
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