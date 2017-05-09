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9 мая 2017, 9:55 | Теннис | GoTennis.ru

Мария Шарапова: Сколько бы разговоров не было перед матчем, на корте выясняют отношения только двое

Российская теннисистка Мария Шарапова, уступившая канадке Эжени Бушар во втором раунде турнира в Мадриде, ответила на вопрос о том, как на неё повлиял ажиотаж вокруг данного поединка.

Российская теннисистка Мария <span class=error>Шарапова</span> уступившая канадке <span class=error>Эжени</span> <span class=error>Бушар</span> во втором раунде турнира в Мадриде ответила на вопрос о том как на неё повлиял ажиотаж вокруг данного поединка. Увеличить
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«Абсолютно никак не повлиял. Кажется, я уже говорила, что для меня сейчас важна каждая встреча. Я нахожусь на корте, напротив — моя соперница. На всё остальное я не обращаю внимания. Не собираюсь вникать в то, что происходит вокруг.

Уже достаточно долго выступаю в Туре. Знаю, как всё обычно получается. Конечно, всегда есть много новостей, разговоров и другой подобной шумихи. Безусловно, это часть игры. Но в конце остаются только две оппонентки и выясняют отношения на площадке. Лично я вижу это так, — цитирует Шарапову Tennis Now.
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