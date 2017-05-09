Мария Шарапова: Сколько бы разговоров не было перед матчем, на корте выясняют отношения только двое

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«Абсолютно никак не повлиял. Кажется, я уже говорила, что для меня сейчас важна каждая встреча. Я нахожусь на корте, напротив — моя соперница. На всё остальное я не обращаю внимания. Не собираюсь вникать в то, что происходит вокруг.

Уже достаточно долго выступаю в Туре. Знаю, как всё обычно получается. Конечно, всегда есть много новостей, разговоров и другой подобной шумихи. Безусловно, это часть игры. Но в конце остаются только две оппонентки и выясняют отношения на площадке. Лично я вижу это так, — цитирует Шарапову Tennis Now.