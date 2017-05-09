Бушар заявила, что многие теннисистки пожелали ей победы перед матчем с Шараповой

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Ранее канадка не раз открыто выступала с резкой критикой в адрес россиянки и против ее возвращения на корт после 15-месячной дисквалификации за допинг.

«Перед матчем я была очень вдохновлена, так как много игроков в частном порядке пожелали мне удачи, — рассказала Бушар. — Некоторые теннисистки подходили ко мне в раздевалке и желали победы, хотя обычно такого не бывает. Это показало, что большинство, возможно, боятся высказывать свое мнение по теме возвращения Шараповой».

Бушар отметила хорошую игру россиянки.

«Она играет очень хорошо после так называемого возвращения», — сказал канадка.