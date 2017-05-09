Новак Джокович может начать сотрудничество с Андре Агасси
Сербский теннисист Новак Джокович может пригласить в свою команду в качестве тренера
экс-первую ракетку мира, американца Андре Агасси, сообщает британское издание The Telegraph.
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Напомним, что на минувшей неделе Джокович прекратил работу с тремя членами своей команды, включая наставника Марьяна Вайду.
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