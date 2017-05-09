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https://sport.mail.ru/news/tennis/29682074/
9 мая 2017, 9:32 | Теннис | GoTennis.ru

Новак Джокович может начать сотрудничество с Андре Агасси

Сербский теннисист Новак Джокович может пригласить в свою команду в качестве тренера экс-первую ракетку мира, американца Андре Агасси, сообщает британское издание The Telegraph.

Сербский теннисист <span class=error>Новак</span> Джокович может пригласить в свою команду в качестве тренера <nobr>экс-первую</nobr> ракетку мира американца <span class=error>Андре</span> <span class=error>Агасси</span> сообщает британское издание The Telegraph. Увеличить
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Напомним, что на минувшей неделе Джокович прекратил работу с тремя членами своей команды, включая наставника Марьяна Вайду.
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