Каролин Возняцки проиграла Карле Суарес Наварро на соревнованиях в Мадриде

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

За время матча, продлившегося 2 часа 14 минут, 11-я ракетка мира, 26-летняя Возняцки, шесть раз брала подачу соперницы, совершила один эйс и две двойные ошибки. 28-летняя Карла, занимающая 24-ю позицию в мировой классификации, реализовала семь брейк-пойнтов и один раз ошиблась при подаче. Датчанка остаётся лидером в личных встречах спортсменок — 5:2.

В 1/8 финала соревнований Mutua Madrid Open Суарес Наварро сыграет с победительницей противостояния немки Лауры Зигемунд и американки Коко Вандевеге.