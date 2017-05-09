Каролин Возняцки проиграла Карле Суарес Наварро на соревнованиях в Мадриде
Датская теннисистка Каролин Возняцки не смогла преодолеть барьер второго раунда турнира в Мадриде, уступив в трёх партиях хозяйке кортов Карле Суарес Наварро, — 4/6, 6/2, 2/6.
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За время матча, продлившегося 2 часа 14 минут, 11-я ракетка мира, 26-летняя Возняцки, шесть раз брала подачу соперницы, совершила один эйс и две двойные ошибки. 28-летняя Карла, занимающая 24-ю позицию в мировой классификации, реализовала семь
В 1/8 финала соревнований Mutua Madrid Open Суарес Наварро сыграет с победительницей противостояния немки Лауры Зигемунд и американки Коко Вандевеге.
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