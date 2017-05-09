Мадрид. Фелисиано Лопес прошёл во второй раунд турнира

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Матч продлился 1 час 13 минут. 38-й номер рейтинга АТР, 35-летний Фелисиано, записал на свой счёт два брейка, девять подач навылет и три двойные ошибки. 20-летний Эскобедо, находящийся на 81-й строчке мировой табели о рангах, совершил пять эйсов и один раз ошибся при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором раунде соревнований Mutua Madrid Open Лопес померится силами с французом Жилем Симоном.