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9 мая 2017, 9:19 | Теннис | GoTennis.ru

Мадрид. Фелисиано Лопес прошёл во второй раунд турнира

Испанский теннисист Фелисиано Лопес преодолел барьер первого круга «Мастерса» в Мадриде, нанеся поражение в двух сетах американцу Эрнесто Эскобедо, — 6/4, 6/4.

Испанский теннисист Фелисиано <span class=error>Лопес</span> преодолел барьер первого круга <span class=error>Мастерса</span> в Мадриде нанеся поражение в двух сетах американцу <span class=error>Эрнесто</span> Эскобедо — 6/4 6/4. Увеличить
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Матч продлился 1 час 13 минут. 38-й номер рейтинга АТР, 35-летний Фелисиано, записал на свой счёт два брейка, девять подач навылет и три двойные ошибки. 20-летний Эскобедо, находящийся на 81-й строчке мировой табели о рангах, совершил пять эйсов и один раз ошибся при подаче. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором раунде соревнований Mutua Madrid Open Лопес померится силами с французом Жилем Симоном.
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