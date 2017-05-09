Шарапова: Поражение от Бушар в Мадриде расстроило, но выделять этот матч не стоит

Бушар обыграла Шарапову в матче второго раунда в трех сетах — 7:5, 2:6, 6:4. Ранее 23-летняя канадка критиковала россиянку из-за ситуации с мельдонием и дисквалификации. После матча в Мадриде соперницы обменялись немым рукопожатием.

«Думаю, я бы начала беспокоится о своем здоровье, если бы сейчас, сидя перед журналистами, сказала, что порадовалась поражению в матче, без разницы, с кем я играла бы, в каком раунде, какого турнира. Я максималистка, но сегодня был не мой день. Конечно, я расстроена. Но это должно сделать меня только сильнее», — сказала Шарапова, чьи слова приводит агентство Франс Пресс.