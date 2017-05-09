Шарапова получит wild card на турнир WTA в Бирмингеме

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Такое решение в понедельник приняла Ассоциация лаун- тенниса — орган, в задачи которого входит развитие тенниса и организация теннисных мероприятий в Великобритании, на Нормандских островах и на острове Мэн.

В конце апреля россиянка впервые вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации, дойдя до полуфинала на турнире в Штутгарте. В понедельник 30-летняя россиянка проиграла во втором круге турнира в Мадриде канадке Эжени Бушар. В обоих турнирах Шарапова принимала участие по wild card. В обновленном рейтинге WTA Шарапова занимает 258-е место, это не позволяет ей отобраться в квалификацию престижных турниров.