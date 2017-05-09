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9 мая 2017, 7:45 | Теннис | ТАСС

Шарапова получит wild card на турнир WTA в Бирмингеме

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова получит специальное приглашение (wild card) для участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в английском Бирмингеме, который пройдет с 19 по 25 июня. Об этом сообщает The Times.

<em>МОСКВА 9 мая. /ТАСС/. </em>Россиянка Мария <span class=error>Шарапова</span> получит специальное приглашение (<span class=error>wild</span> <span class=error>card</span>) для участия в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в английском Бирмингеме который пройдет с 19 по 25 июня. Об этом сообщает The Times. Увеличить
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Такое решение в понедельник приняла Ассоциация лаун- тенниса — орган, в задачи которого входит развитие тенниса и организация теннисных мероприятий в Великобритании, на Нормандских островах и на острове Мэн.

В конце апреля россиянка впервые вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации, дойдя до полуфинала на турнире в Штутгарте. В понедельник 30-летняя россиянка проиграла во втором круге турнира в Мадриде канадке Эжени Бушар. В обоих турнирах Шарапова принимала участие по wild card. В обновленном рейтинге WTA Шарапова занимает 258-е место, это не позволяет ей отобраться в квалификацию престижных турниров.
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Шарапова: Поражение от Бушар в Мадриде расстроило, но выделять этот матч не стоит

МОСКВА, 9 мая — Р-Спорт. Мария Шарапова призналась, что расстроилась после поражения в матче второго круга теннисного турнира в Мадриде от канадки Эжени Бушар, однако россиянка не видит смысла как-то выделять этот матч на фоне любого другого поражения.
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