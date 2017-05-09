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https://sport.mail.ru/news/tennis/29681095/
9 мая 2017, 7:44 | Теннис | ТАСС

Россиянин Кузнецов проиграл Тсонга в первом круге турнира ATP в Мадриде

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Россиянин Андрей Кузнецов уступил французу Жо-Вильфриду Тсонга в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде (призовой фонд — $5,8 млн).

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 7:5 в пользу француза, который «посеян» на турнире под 10-м номером.

В следующем раунде Тсонга встретится с испанцем Давидом Феррером.
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