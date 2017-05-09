Шарапова проиграла Бушар во втором круге турнира WTA в Мадриде

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча завершилась со счетом 7:5, 2:6, 6:4 в пользу канадской спортсменки. В третьем круге она встретится с первой «ракеткой» турнира немкой Ангелик Кербер.

Этот турнир WTA стал вторым, в котором Шарапова приняла участие после завершения ее дисквалификации за употребления мельдония. На соревнованиях в немецком Штутгарте россиянка дошла до полуфинала.