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https://sport.mail.ru/news/tennis/29680777/
9 мая 2017, 1:16 | Теннис | ТАСС

Шарапова проиграла Бушар во втором круге турнира WTA в Мадриде

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова проиграла канадке Эжени Бушар в матче второго раунда турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Мадриде.

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Встреча завершилась со счетом 7:5, 2:6, 6:4 в пользу канадской спортсменки. В третьем круге она встретится с первой «ракеткой» турнира немкой Ангелик Кербер.

Этот турнир WTA стал вторым, в котором Шарапова приняла участие после завершения ее дисквалификации за употребления мельдония. На соревнованиях в немецком Штутгарте россиянка дошла до полуфинала.
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