Шарапова проиграла Бушар во втором круге турнира WTA в Мадриде
МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова проиграла канадке Эжени Бушар в матче второго раунда турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Мадриде.
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Встреча завершилась со счетом 7:5, 2:6, 6:4 в пользу канадской спортсменки. В третьем круге она встретится с первой «ракеткой» турнира немкой Ангелик Кербер.
Этот турнир WTA стал вторым, в котором Шарапова приняла участие после завершения ее дисквалификации за употребления мельдония. На соревнованиях в немецком Штутгарте россиянка дошла до полуфинала.
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