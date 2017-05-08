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https://sport.mail.ru/news/tennis/29678640/
8 мая 2017, 17:03 | Теннис | GoTennis.ru

Флориан Майер одолел Марселя Гранольерса на старте «Мастерса» в Мадриде

51-я ракетка мира, немец Флориан Майер, взял верх над испанцем Марселем Гранольерсом, занимающим 73-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/5, 7/5 на старте «Мастерса» в Мадриде.

51-я ракетка мира немец <span class=error>Флориан</span> <span class=error>Майер</span> взял верх над испанцем Марселем Гранольерсом занимающим 73-ю строчку рейтинга ATP со счётом 7/5 7/5 на старте <span class=error>Мастерса</span> в Мадриде. Увеличить
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Встреча длилась 1 час 45 минут. За это время 33-летний Майер сделал два эйса, один раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 31-летний Гранольерс трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал два брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 1:1.

Во втором раунде турнира Mutua Madrid Open Майер скрестит ракетки с бельгийцем Давидом Гоффином.
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