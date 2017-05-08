Флориан Майер одолел Марселя Гранольерса на старте «Мастерса» в Мадриде
51-я ракетка мира, немец Флориан Майер, взял верх над испанцем Марселем Гранольерсом, занимающим 73-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/5, 7/5 на старте «Мастерса» в Мадриде.
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Встреча длилась 1 час 45 минут. За это время 33-летний Майер сделал два эйса, один раз ошибся при подаче и реализовал четыре
Во втором раунде турнира Mutua Madrid Open Майер скрестит ракетки с бельгийцем Давидом Гоффином.
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