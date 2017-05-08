Мадрид. Анжелик Кербер одержала победу на стадии второго раунда

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Поединок продолжался 1 час 59 минут. Вторая ракетка мира, 29-летняя Анжелик, записала в свой актив пять брейков и один эйс, семь раз ошибившись при подаче. 20-летняя Катержина, занимающая 37-е место в рейтинге WTA, четырежды брала подачу оппонентки, сделала по три эйса и двойные ошибки. Немка остаётся лидером в личных встречах спортсменок — 2:1.

В третьем раунде турнира Mutua Madrid Open Кербер померится силами с победительницей игры россиянки Марии Шараповой и канадки Эжени Бушар.