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https://sport.mail.ru/news/tennis/29678639/
8 мая 2017, 17:03 | Теннис | GoTennis.ru

Мадрид. Анжелик Кербер одержала победу на стадии второго раунда

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер преодолела барьер второго круга соревнований в Мадриде, переиграв в трёх сетах чешку Катержину Синякову, — 6/2, 1/6, 7/5.

Немецкая теннисистка Анжелик <span class=error>Кербер</span> преодолела барьер второго круга соревнований в Мадриде переиграв в трёх сетах чешку <span class=error>Катержину</span> <span class=error>Синякову</span> — 6/2 1/6 7/5. Увеличить
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Поединок продолжался 1 час 59 минут. Вторая ракетка мира, 29-летняя Анжелик, записала в свой актив пять брейков и один эйс, семь раз ошибившись при подаче. 20-летняя Катержина, занимающая 37-е место в рейтинге WTA, четырежды брала подачу оппонентки, сделала по три эйса и двойные ошибки. Немка остаётся лидером в личных встречах спортсменок — 2:1.

В третьем раунде турнира Mutua Madrid Open Кербер померится силами с победительницей игры россиянки Марии Шараповой и канадки Эжени Бушар.
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