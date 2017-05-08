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https://sport.mail.ru/news/tennis/29678527/
8 мая 2017, 16:41 | Теннис | GoTennis.ru

Павлюченкова и Гаврилова проиграли на старте парного турнира в Мадриде

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и австралийка Дарья Гаврилова не смогли преодолеть барьер первого круга парных соревнований в Мадриде, уступив китаянке Чжан Шуай и Саманте Стосур из Австралии, — 6/7 (5), 2/6.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и австралийка Дарья <span class=error>Гаврилова</span> не смогли преодолеть барьер первого круга парных соревнований в Мадриде уступив китаянке <span class=error>Чжан</span> <span class=error>Шуай</span> и <span class=error>Саманте</span> <span class=error>Стосур</span> из Австралии — 6/7 (5) 2/6. Увеличить
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Встреча продлилась 1 час 16 минут. Павлюченкова и Гаврилова один раз взяли подачу соперниц, совершили один эйс и столько же двойных ошибок. Саманта и Чжан Шуай реализовали три брейк-пойнта, выполнили один эйс и один раз ошиблись при подаче.

Во втором раунде турнира Mutua Madrid Open в парном разряде австралийско-китайский дуэт сыграет либо с чешками Катержиной Синяковой и Люси Градецкой, либо с американкой Ракель Атаво и россиянкой Дарьей Касаткиной.
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