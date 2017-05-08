Павлюченкова и Гаврилова проиграли на старте парного турнира в Мадриде

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Встреча продлилась 1 час 16 минут. Павлюченкова и Гаврилова один раз взяли подачу соперниц, совершили один эйс и столько же двойных ошибок. Саманта и Чжан Шуай реализовали три брейк-пойнта, выполнили один эйс и один раз ошиблись при подаче.