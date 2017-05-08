Павлюченкова и Гаврилова проиграли на старте парного турнира в Мадриде
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и австралийка Дарья Гаврилова не смогли преодолеть барьер первого круга парных соревнований в Мадриде, уступив китаянке Чжан Шуай и Саманте Стосур из Австралии, — 6/7 (5), 2/6.
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Встреча продлилась 1 час 16 минут. Павлюченкова и Гаврилова один раз взяли подачу соперниц, совершили один эйс и столько же двойных ошибок. Саманта и Чжан Шуай реализовали три
Во втором раунде турнира Mutua Madrid Open в парном разряде
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