Аслан Карацев покидает «Челленджер» в Узбекистане
Российский теннисист Аслан Карацев не смог преодолеть барьер первого раунда турнира серии «Челленджер» в Карши (Узбекистан), проиграв в двух сетах Дмитрию Попко из Казахстана, — 5/7, 1/6.
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Матч продолжался 1 час 10 минут. 298-я ракетка мира, 23-летний Карацев, совершил четыре подачи навылет и две двойные ошибки. 20-летний Дмитрий, занимающий 203-ю строчку мировой табели о рангах, реализовал три
Во втором круге соревнований Попко сыграет с хозяином кортов Санжаром Файзиевым.
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