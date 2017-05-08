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8 мая 2017, 16:22 | Теннис | GoTennis.ru

Аслан Карацев покидает «Челленджер» в Узбекистане

Российский теннисист Аслан Карацев не смог преодолеть барьер первого раунда турнира серии «Челленджер» в Карши (Узбекистан), проиграв в двух сетах Дмитрию Попко из Казахстана, — 5/7, 1/6.

Российский теннисист <span class=error>Аслан</span> <span class=error>Карацев</span> не смог преодолеть барьер первого раунда турнира серии Челленджер в <span class=error>Карши</span> (Узбекистан) проиграв в двух сетах Дмитрию <span class=error>Попко</span> из Казахстана — 5/7 1/6. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 10 минут. 298-я ракетка мира, 23-летний Карацев, совершил четыре подачи навылет и две двойные ошибки. 20-летний Дмитрий, занимающий 203-ю строчку мировой табели о рангах, реализовал три брейк-пойнта и выполнил десять эйсов. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований Попко сыграет с хозяином кортов Санжаром Файзиевым.
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