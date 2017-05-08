Аслан Карацев покидает «Челленджер» в Узбекистане

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Матч продолжался 1 час 10 минут. 298-я ракетка мира, 23-летний Карацев, совершил четыре подачи навылет и две двойные ошибки. 20-летний Дмитрий, занимающий 203-ю строчку мировой табели о рангах, реализовал три брейк-пойнта и выполнил десять эйсов. Ранее между собой игроки не встречались.

Во втором круге соревнований Попко сыграет с хозяином кортов Санжаром Файзиевым.