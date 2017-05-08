Мариуш Копил продолжает борьбу на соревнованиях в Мадриде
104-я ракетка мира, румын Мариуш Копил, сломил сопротивление испанца Гильермо
Гарсии-Лопеса, занимающего 124-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6 (6), 4/6, 7/6 (9) на старте «Мастерса» в Мадриде.
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За 2 часа 53 минуты матча 26-летний Копил сделал десять эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал два
Во втором раунде турнира Mutua Madrid Open Копил померится силами с британцем Энди Марреем.
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