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8 мая 2017, 16:22 | Теннис | GoTennis.ru

Мариуш Копил продолжает борьбу на соревнованиях в Мадриде

104-я ракетка мира, румын Мариуш Копил, сломил сопротивление испанца Гильермо Гарсии-Лопеса, занимающего 124-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6 (6), 4/6, 7/6 (9) на старте «Мастерса» в Мадриде.

104-я ракетка мира румын <span class=error>Мариуш</span> Копил сломил сопротивление испанца <span class=error>Гильермо</span> <nobr>Гарсии-Лопеса</nobr> занимающего 124-ю строчку рейтинга ATP со счётом 7/6 (6) 4/6 7/6 (9) на старте <span class=error>Мастерса</span> в Мадриде. Увеличить
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За 2 часа 53 минуты матча 26-летний Копил сделал десять эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта, а его 33-летний оппонент девять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и сделал три брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу румына.

Во втором раунде турнира Mutua Madrid Open Копил померится силами с британцем Энди Марреем.
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