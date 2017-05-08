Мариуш Копил продолжает борьбу на соревнованиях в Мадриде

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За 2 часа 53 минуты матча 26-летний Копил сделал десять эйсов, трижды ошибся при подаче и реализовал два брейк-пойнта, а его 33-летний оппонент девять раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и сделал три брейка. Теперь счёт в личных встречах стал 2:0 в пользу румына.

Во втором раунде турнира Mutua Madrid Open Копил померится силами с британцем Энди Марреем.