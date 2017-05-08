Второй эшелон. Российские игроки на турнирах серии ITF

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Женщины.

Турниры с призовым фондом в 80 тысяч долларов.

Гифу (Япония). Покрытие — хард.

Единственной россиянкой, которая отправилась на турнир в Японию, стала Ксения Лыкина. Однако она потерпела поражение от британки Лоры Робсон со счётом 3/6, 2/6 на старте соревнований.

Турниры с призовым фондом в 60 тысяч долларов.

Чарльстон (США). Покрытие — грунт.

На соревнованиях в США выступила только одна представительница России — Софья Жук. Ей удалось дойти до полуфинала турнира, где она уступила хозяйке кортов Даниэль Роуз Коллинз со счётом 6/2, 3/6, 3/6.

Турниры с призовым фондом в 25 тысяч долларов.

Висбаден (Германия). Покрытие — грунт.

На турнире в Германии Россию представляла только одна теннисистка — Полина Лейкина. Ей не удалось преодолеть барьер первого круга соревнований, где она проиграла немке Анне Зайе — 2/6, 3/6.

Химки (Россия). Покрытие — хард.

В соревнованиях в Химках приняли участие 28 российских спортсменок. Наилучшего результата смогла добиться 25-летняя Анна Моргина, которая пробилась в финал турнира. Однако в решающем поединке она не справилась с сербкой Деяной Раданович, — 3/6, 3/6.

Также необходимо отметить успешное выступление россиянок в парном разряде. Олеся Первушина и Анастасия Потапова стали победительницами соревнований, в финале одолев своих соотечественниц Екатерину Казионову и Дарью Кружкову со счётом 6/0, 6/1.

Льейда (Испания). Покрытие — грунт.

На турнир в Испанию приехала только одна россиянка — Ксения Шарифова. Однако она проиграла швейцарке Жиль Белен Тайкманн со счётом 1/6, 1/6.

Ла-Марса (Тунис). Покрытие — грунт.

На соревнованиях в Тунисе Россия была представлена двумя спортсменками — Александрой Пановой и Мартой Пайгиной. Лучшего результата добилась 28-летняя Панова, которая стала финалисткой турнира. Однако в решающем поединке она уступила француженке Миртиль Жоржес со счётом 1/6, 1/6.

Турниры с призовым фондом в 15 тысяч долларов.

Каир (Египет). Покрытие — грунт.

На турнире в Египте сыграли две россиянки — Анастасия Сухотина и Анна Уреке. Последней удалось далеко пройти по турнирной сетке. Только в полуфинале она не смогла завершить матч против парагвайки Камилы Джангреко Кампис, — 2/6, ¼.

Акка (Израиль). Покрытие — хард.

На соревнования в Израиле отправилась только одна представительница России — Валерия Зелева. Ей удалось добраться да ¼ финала турнира, где она потерпела поражение от гречанки Деспины Папамихаил со счётом 3/6, 3/6.

Хуахин (Таиланд). Покрытие — хард.

На турнир в Таиланд приехала одна российская теннисистка — Маргарита Лазарева. Однако в первом же поединке она проиграла австралийке Микаэле Хает со счётом 2/6, 4/6.

Анталья (Турция). Покрытие — грунт.

На соревнованиях в Турции выступили пять спортсменок из России. Лучше остальных сыграла 17-летняя Амина Аншба, которая вышла в финал турнира, но уступила чилийке Барбаре Гатика со счётом 2/6, 5/7.

Необходимо отметить успешное выступление россиянок в парном разряде. Амина Аншба и Елена Рыбакина стали триумфаторами соревнований. В финале она взяли верх над своими соотечественницами Дарьей Назаркиной и Анной Уколовой, — 7/5, 4/6, 10:8.

Мужчины.

Турниры с призовым фондом в 25 тысяч долларов.

Льейда (Испания). Покрытие — грунт.

На турнир в Испанию поехал только один российский теннисист — Иван Гахов. Он успешно преодолел барьер первого круга соревнований, однако уже во втором потерпел поражение от француза Алексиса Мусиалека со счётом 5/7, 6/4, 3/6.

Турниры с призовым фондом в 15 тысяч долларов.

Грас (Франция). Покрытие — грунт.

На соревнованиях во Франции выступил только один россиянин — Ален Авидзба, однако ему не удалось преодолеть барьер первого круга турнира. Он уступил немцу Нильсу Лангеру со счётом 7/6 (5), 4/6, 2/6.

Санта-Маргерита-Ди-Пула (Италия). Покрытие — грунт.

На турнире в Италии Россия была представлена только одним теннисистом — Александром Журбиным. Однако уже на старте соревнований он проиграл аргентинцу Франко Агаменону со счётом 4/6, 4/6.

Анталья (Турция). Покрытие — грунт.

На соревнованиях в Турции сыграли двое теннисистов из России — Роман Сафиулин и Леонид Мазо. Однако они оба проиграли свои стартовые поединки. Сафиулин не справился с голландцем Михилем Де Кромом, — 6/7 (3), 3/6. А Мазо уступил сербу Горану Марковичу со счётом 1/6, 1/6.