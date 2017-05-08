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8 мая 2017, 15:26 | Теннис | GoTennis.ru

Mutua Madrid Open. Григор Димитров взял верх над Филиппом Кольшрайбером

12-я ракетка мира, болгарин Григор Димитров, в двух сетах переиграл немца Филиппа Кольшрайбера, занимающего 37-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6 (7), 6/4 в первом круге турнира в Мадриде.

12-я ракетка мира болгарин <span class=error>Григор</span> <span class=error>Димитров</span> в двух сетах переиграл немца Филиппа Кольшрайбера занимающего 37-ю строчку рейтинга ATP со счётом 7/6 (7) 6/4 в первом круге турнира в Мадриде. Увеличить
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Теннисисты провели на корте 1 час 48 минут. За это время 25-летний Димитров сделал девять эйсов, четыре раза ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 33-летний Кольшрайбер четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал два брейка. Ранее спортсмены друг с другом не встречались.

Следующим соперником Димитрова на соревнованиях Mutua Madrid Open станет победитель матча между испанцем Роберто Баутистой-Агутом и хорватом Иво Карловичем.
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