Mutua Madrid Open. Григор Димитров взял верх над Филиппом Кольшрайбером

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Теннисисты провели на корте 1 час 48 минут. За это время 25-летний Димитров сделал девять эйсов, четыре раза ошибся при подаче и реализовал три брейк-пойнта, а 33-летний Кольшрайбер четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и сделал два брейка. Ранее спортсмены друг с другом не встречались.