Mutua Madrid Open. Григор Димитров взял верх над Филиппом Кольшрайбером
12-я ракетка мира, болгарин Григор Димитров, в двух сетах переиграл немца Филиппа Кольшрайбера, занимающего 37-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/6 (7), 6/4 в первом круге турнира в Мадриде.
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Теннисисты провели на корте 1 час 48 минут. За это время 25-летний Димитров сделал девять эйсов, четыре раза ошибся при подаче и реализовал три
Следующим соперником Димитрова на соревнованиях Mutua Madrid Open станет победитель матча между испанцем Роберто
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