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https://sport.mail.ru/news/tennis/29677908/
8 мая 2017, 14:55 | Теннис | GoTennis.ru

Мадрид. Кудрявцева и Крейчикова не смогли преодолеть барьер первого круга парных соревнований

Российская теннисистка Алла Кудрявцева и чешка Барбора Крейчикова проиграли румынке Монике Никулеску и американки Кристине МакХэйл, завершив тем самым своё выступление на парном турнире в Мадриде на стадии первого раунда — 3/6, 6/3, 8:10.

Российская теннисистка Алла Кудрявцева и чешка <span class=error>Барбора</span> Крейчикова проиграли румынке Монике <span class=error>Никулеску</span> и американки Кристине МакХэйл завершив тем самым своё выступление на парном турнире в Мадриде на стадии первого раунда — 3/6 6/3 8:10. Увеличить
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Встреча продлилась 1 час 22 минуты. Кудрявцева и Крейчикова трижды брали подачу соперниц и допустили одну двойную ошибку. Моника и Кристина реализовали три брейк-пойнта и не ошибались при подаче.

Во втором круге соревнований Mutua Madrid Open в парном разряде Никулеску и МакХэйл сыграют с индийской спортсменкой Санией Мирзой и Ярославой Шведовой из Казахстана.
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