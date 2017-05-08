Мадрид. Кудрявцева и Крейчикова не смогли преодолеть барьер первого круга парных соревнований
Российская теннисистка Алла Кудрявцева и чешка Барбора Крейчикова проиграли румынке Монике Никулеску и американки Кристине МакХэйл, завершив тем самым своё выступление на парном турнире в Мадриде на стадии первого раунда — 3/6, 6/3, 8:10.
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Встреча продлилась 1 час 22 минуты. Кудрявцева и Крейчикова трижды брали подачу соперниц и допустили одну двойную ошибку. Моника и Кристина реализовали три
Во втором круге соревнований Mutua Madrid Open в парном разряде Никулеску и МакХэйл сыграют с индийской спортсменкой Санией Мирзой и Ярославой Шведовой из Казахстана.
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