Мадрид. Кудрявцева и Крейчикова не смогли преодолеть барьер первого круга парных соревнований

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Встреча продлилась 1 час 22 минуты. Кудрявцева и Крейчикова трижды брали подачу соперниц и допустили одну двойную ошибку. Моника и Кристина реализовали три брейк-пойнта и не ошибались при подаче.

Во втором круге соревнований Mutua Madrid Open в парном разряде Никулеску и МакХэйл сыграют с индийской спортсменкой Санией Мирзой и Ярославой Шведовой из Казахстана.