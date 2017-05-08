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8 мая 2017, 14:55 | Теннис | GoTennis.ru

Робин Хаазе вышел во второй круг «Мастерса» в Мадриде

45-я ракетка мира, голландец Робин Хаазе, обыграл британца Дэниэла Эванса, занимающего 58-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/5, 6/2 на старте «Мастерса» в Мадриде.

45-я ракетка мира голландец <span class=error>Робин</span> <span class=error>Хаазе</span> обыграл британца <span class=error>Дэниэла</span> <span class=error>Эванса</span> занимающего 58-ю строчку рейтинга ATP со счётом 7/5 6/2 на старте <span class=error>Мастерса</span> в Мадриде. Увеличить
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Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время 30-летний Хаазе сделал восемь эйсов, ни разу не ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а его 26-летний соперник дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал один брейк. Это была первая официальная встреча теннисистов.

Во втором раунде соревнований Mutua Madrid Open Хаазе сразится либо с чехом Томашем Бердыхом, либо с Денисом Истоминым из Узбекистана.
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