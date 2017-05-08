Робин Хаазе вышел во второй круг «Мастерса» в Мадриде
45-я ракетка мира, голландец Робин Хаазе, обыграл британца Дэниэла Эванса, занимающего 58-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 7/5, 6/2 на старте «Мастерса» в Мадриде.
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Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время 30-летний Хаазе сделал восемь эйсов, ни разу не ошибся при подаче и реализовал четыре
Во втором раунде соревнований Mutua Madrid Open Хаазе сразится либо с чехом Томашем Бердыхом, либо с Денисом Истоминым из Узбекистана.
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