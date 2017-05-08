Робин Хаазе вышел во второй круг «Мастерса» в Мадриде

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время 30-летний Хаазе сделал восемь эйсов, ни разу не ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а его 26-летний соперник дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и сделал один брейк. Это была первая официальная встреча теннисистов.

Во втором раунде соревнований Mutua Madrid Open Хаазе сразится либо с чехом Томашем Бердыхом, либо с Денисом Истоминым из Узбекистана.