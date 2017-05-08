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https://sport.mail.ru/news/tennis/29677796/
8 мая 2017, 14:38 | Теннис | GoTennis.ru

Каролина Плишкова завершила выступление на турнире в Мадриде

Чешская теннисистка Каролина Плишкова не смогла преодолеть барьер второго круга соревнований в Мадриде, проиграв в двух сетах латвийке Анастасии Севастовой, — 3/6, 3/6.

Чешская теннисистка Каролина <span class=error>Плишкова</span> не смогла преодолеть барьер второго круга соревнований в Мадриде проиграв в двух сетах латвийке Анастасии Севастовой — 3/6 3/6. Увеличить
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За время матча, продлившегося 1 час 18 минут, третья ракетка мира, 25-летняя Каролина, совершила три подачи навылет и одну двойную ошибку. 27-летняя Севастова, занимающая 22-ю позицию в мировой классификации, реализовала три брейк-пойнта и выполнила один эйс. Латвийка вышла вперёд в личных встречах спортсменок — 2:1.

В 1/8 финала турнира Mutua Madrid Open Севастова померится силами с победительницей игры чешки Барборы Стрыковой и испанки Лары Арруабаррены.
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