Сегодня день рождения у Бенуа Пэра!

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Бенуа родился в городе Авиньон и начал заниматься теннисом в возрасте пяти лет. Его отец работает в Национальной компании железных дорог, а мать — в департаменте на юге Франции. Свои первые матчи на профессиональном уровне он провёл в 2007 году.

Единственный титул ATP француз завоевал в июле 2015 года в Бостаде (Швеция). Лучшим результатом Пэра на турнирах «Большого шлема» является выход в четвёртый круг US Open в 2015 году.