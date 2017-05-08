Сегодня день рождения у Бенуа Пэра!
Сегодня свой 28-й день рождения отмечает французский теннисист Бенуа Пэр. Редакция Портала GoTennis.ru присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес Бенуа, и желает ему успехов, как на корте, так и за его пределами.
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Бенуа родился в городе Авиньон и начал заниматься теннисом в возрасте пяти лет. Его отец работает в Национальной компании железных дорог, а мать — в департаменте на юге Франции. Свои первые матчи на профессиональном уровне он провёл в 2007 году.
Единственный титул ATP француз завоевал в июле 2015 года в Бостаде (Швеция). Лучшим результатом Пэра на турнирах «Большого шлема» является выход в четвёртый круг US Open в 2015 году.
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