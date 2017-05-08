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https://sport.mail.ru/news/tennis/29677612/
8 мая 2017, 14:12 | Теннис | GoTennis.ru

Чемпионская гонка U-21. Карен Хачанов поднялся на одну позицию

Российский теннисист Карен Хачанов, ставший участником 1/8 финала турнира в Стамбуле, поднялся на одну строчку и теперь занимает седьмое место в новой версии Чемпионской гонки АТР для игроков не старше 21 года.

Российский теннисист <span class=error>Карен</span> <span class=error>Хачанов</span> ставший участником 1/8 финала турнира в Стамбуле поднялся на одну строчку и теперь занимает седьмое место в новой версии Чемпионской гонки <span class=error>АТР</span> для игроков не старше 21 года. Увеличить
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Лидером общего зачёта Чемпионской гонки остаётся триумфатор соревнований BMW Open немец Александр Зверев, на второй и третьей позициях расположились хорват Борна Чорич и кореец Хён Чон соответственно.

Чемпионская гонка U-21. Версия от 8 мая 2017 года.

1. (1) Александр Зверев (Германия) — 950 очков.

2. (2) Борна Чорич (Хорватия) — 435.

3. (4) Хён Чон (Южная Корея) — 383.

4. (3) Даниил Медведев (Россия) — 315.

5. (5) Эрнесто Эскобедо (США) — 281.

6. (6) Каспер Рууд (Норвегия) — 281.

7. (8) Карен Хачанов (Россия) — 280.

8. (7) Фрэнсис Тиафо (США) — 272.
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