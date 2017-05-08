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https://sport.mail.ru/news/tennis/29677411/
8 мая 2017, 13:37 | Теннис | GoTennis.ru

Макс Айзенбад принёс извинения Каролин Возняцки за высказывания в её адрес

Агент россиянки Марии Шараповой Макс Айзенбад написал датчанке Каролин Возняцки письмо с извинениями за свои резкие высказывания в её адрес.

Агент россиянки Марии <span class=error>Шараповой</span> Макс Айзенбад написал датчанке <span class=error>Каролин</span> <span class=error>Возняцки</span> письмо с извинениями за свои резкие высказывания в её адрес. Увеличить
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«Мне очень жаль, что так вышло. Надеюсь, ты меня простишь. Я совершенно не горжусь своим поступком в данной ситуации. Я отреагировал слишком эмоционально и наговорил много лишнего. Ты построила замечательную карьеру, которая продолжается до сих пор, и когда-нибудь ты попадёшь в Зал теннисной славы», — приводит содержание письма издание Ekstra Bladet.

Отец датской теннисистки Петр заявил, что он не принимает подобных извинений.

«Если бы он был настоящим мужчиной, то принёс бы извинения публично, как и наговорил все эти гадости».
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