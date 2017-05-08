Максим Мирный и Томми Хаас вышли во второй круг теннисного турнира в Мадриде
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и немецкий теннисист Томми Хаас победно стартовали на престижном турнире категории «Премьер» в Мадриде (призовой фонд — 5,4 млн евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.
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В первом раунде парного разряда на грунтовых кортах испанской столицы Мирный и Хаас одолели
В женском одиночном разряде успешно начала выступление
Соревнования в Мадриде финишируют 14 мая.
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