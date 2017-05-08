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https://sport.mail.ru/news/tennis/29677322/
8 мая 2017, 13:22 | Теннис | БЕЛТА

Максим Мирный и Томми Хаас вышли во второй круг теннисного турнира в Мадриде

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и немецкий теннисист Томми Хаас победно стартовали на престижном турнире категории «Премьер» в Мадриде (призовой фонд — 5,4 млн евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.

<em>8 мая Минск /Корр. <span class=error>БЕЛТА</span>/. </em>Белорус Максим Мирный и немецкий теннисист <span class=error>Томми</span> <span class=error>Хаас</span> победно стартовали на престижном турнире категории Премьер в Мадриде (призовой фонд — 54 млн евро) сообщает корреспондент <span class=error>БЕЛТА</span>. Увеличить
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В первом раунде парного разряда на грунтовых кортах испанской столицы Мирный и Хаас одолели испанско-сербский тандем Фернандо Вердаско / Ненад Зимонжич — 4:6, 6:4, 10:5. Теперь в матче 1/8 финала белорусско-германский дуэт встретится с испанской парой Фелисиано Лопес / Марк Лопес.

В женском одиночном разряде успешно начала выступление экс-первая ракетка планеты россиянка Мария Шарапова. В стартовом поединке она переиграла хорватскую теннисистку Марьяну Лучич-Барони — 4:6, 6:4, 6:0. Следующей соперницей Шараповой будет канадская спортсменка Эжени Бушар. Для Марии Шараповой это второй турнир после 15-месячной допинговой дисквалификации. Ранее в Штутгарте она сумела дойти до полуфинала, в котором уступила Кристине Младенович из Франции.

Соревнования в Мадриде финишируют 14 мая.

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