Максим Мирный и Томми Хаас вышли во второй круг теннисного турнира в Мадриде

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В первом раунде парного разряда на грунтовых кортах испанской столицы Мирный и Хаас одолели испанско-сербский тандем Фернандо Вердаско / Ненад Зимонжич — 4:6, 6:4, 10:5. Теперь в матче 1/8 финала белорусско-германский дуэт встретится с испанской парой Фелисиано Лопес / Марк Лопес.

В женском одиночном разряде успешно начала выступление экс-первая ракетка планеты россиянка Мария Шарапова. В стартовом поединке она переиграла хорватскую теннисистку Марьяну Лучич-Барони — 4:6, 6:4, 6:0. Следующей соперницей Шараповой будет канадская спортсменка Эжени Бушар. Для Марии Шараповой это второй турнир после 15-месячной допинговой дисквалификации. Ранее в Штутгарте она сумела дойти до полуфинала, в котором уступила Кристине Младенович из Франции.

Соревнования в Мадриде финишируют 14 мая.