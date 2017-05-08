Карреньо-Буста после победы в Эшториле поднялся на 7-е место в Чемпионской гонке ATP
МОСКВА, 8 мая —
Р-Спорт. Испанец Пабло Карреньо-Буста поднялся на седьмое место в Чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), новая версия которой опубликована на официальном сайте организации в понедельник.
Лучший из россиян в Гонке Даниил Медведев занимает 51-ю строчку.
Чемпионская гонка ATP, версия от 8 мая:
1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 4045 очков,
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 3735,
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 1590,
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 1485,
5 (5). Давид Гоффен (Бельгия) — 1460,
6 (6). Григор Димитров (Болгария) — 1375,
7 (10). Пабло
8 (7).
9 (8). Альберт
10 (9). Джек Сок (США) — 1220,
51 (48). Даниил Медведев (Россия) — 355….
58 (56). Андрей Рублев (Россия) — 317….
61 (55). Евгений Донской (Россия) — 314,
73 (74). Карен Хачанов (Россия) — 280.
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