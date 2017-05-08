Карреньо-Буста после победы в Эшториле поднялся на 7-е место в Чемпионской гонке ATP

Карреньо-Буста в воскресенье стал победителем турнира в Эшториле (Португалия), обыграв в финале Жиля Мюллера из Люксембурга. Мюллер в новой версии Гонки поднялся на 7 позиций и стал 22-м.

Лучший из россиян в Гонке Даниил Медведев занимает 51-ю строчку.

Чемпионская гонка ATP, версия от 8 мая:

1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 4045 очков,

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 3735,

3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 1590,

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 1485,

5 (5). Давид Гоффен (Бельгия) — 1460,

6 (6). Григор Димитров (Болгария) — 1375,

7 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 1325,

8 (7). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 1265,

9 (8). Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 1220,

10 (9). Джек Сок (США) — 1220,

51 (48). Даниил Медведев (Россия) — 355….

58 (56). Андрей Рублев (Россия) — 317….

61 (55). Евгений Донской (Россия) — 314,

73 (74). Карен Хачанов (Россия) — 280.