Рейтинг АТП. Владимир Игнатик — 150-й
В обновленном рейтинге АТП от 8 мая лучший из белорусов Владимир Игнатик занимает 150-е место.
Рейтинг AТП. 8 мая
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 11 270
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7085
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 5685
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 5125
5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 4375
6 (6). Милош Раонич (Канада) — 4135
7 (8). Марин Чилич (Хорватия) — 3725
8 (7). Кей Нисикори (Япония) — 3650
9 (9). Доминик Тим (Австрия) — 3615
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 3055
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150 (147). Владимир Игнатик (Беларусь) — 399…
205 (183). Илья Ивашко (Беларусь) — 258…
225 (236). Егор Герасимов (Беларусь) — 232…
361 (362). Дмитрий Жирмонт (Беларусь) — 128…
395 (396). Ярослав Шило (Беларусь) — 108….
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