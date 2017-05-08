Кукушкин потерял три строчки рейтинга АТР
Ассоциация
теннисистов-профессионалов опубликовала обновленный рейтинг по состоянию на 8 мая, сообщает Sports.kz.
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Первую тройку
Единственный казахстанец в ТОП-100 Михаил Кукушкин опустился с 77-й на 80-ю позицию. Ближайший к первой сотне Александр Бублик также сместился в табели о рангах вниз: со 145-го на 147-е место.
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