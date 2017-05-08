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8 мая 2017, 9:36 | Теннис | Sports.kz

Кукушкин потерял три строчки рейтинга АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала обновленный рейтинг по состоянию на 8 мая, сообщает Sports.kz.

Ассоциация <nobr>теннисистов-профессионалов</nobr> опубликовала обновленный рейтинг по состоянию на 8 мая сообщает Sports.kz. Увеличить
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Первую тройку по-прежнему составляют Энди Маррей (Великобритания), Новак Джокович (Сербия) и Стэн Вавринка (Швейцария).

Единственный казахстанец в ТОП-100 Михаил Кукушкин опустился с 77-й на 80-ю позицию. Ближайший к первой сотне Александр Бублик также сместился в табели о рангах вниз: со 145-го на 147-е место.

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