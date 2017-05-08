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8 мая 2017, 9:25 | Теннис | GoTennis.ru

Мадрид. Расписание третьего игрового дня

Понедельник, 8 мая — третий игровой день супертурнира Mutua Madrid Open в Мадриде (Испания). Сегодня пройдут матчи первого круга у мужчин и второго круга у женщин, а также продолжатся соревнования пар.

Понедельник 8 мая — третий игровой день <span class=error>супертурнира</span> Mutua Madrid <span class=error>Open</span> в Мадриде (Испания). Сегодня пройдут матчи первого круга у мужчин и второго круга у женщин а также продолжатся соревнования пар. Увеличить
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Сегодня на корты спорткомплекса Caja Magica выйдут шесть россиян: Светлана Кузнецова, Мария Шарапова, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Алла Кудрявцева и Андрей Кузнецов.

Mutua Madrid Open. Понедельник, 8 мая 2017 года.

Stadium Manolo Santana. Начало в 12:00 (13:00 по московскому времени)
Анастасия Севастова (Латвия) — Каролина Плишкова (Чехия).

Не ранее 12:30 (13:30)
Анжелик Кербер (Германия) — Катержина Синякова (Чехия).

Далее
Давид Феррер (Испания) — Михаил Кукушкин (Казахстан).

Не ранее 20:00 (21:00)
Эжени Бушар (Канада) — Мария Шарапова (Россия).

Не ранее 21:30 (22:30)
Эрнесто Эскобедо (США) — Фелисиано Лопес (Испания).

Stadium Arantxa Sanchez. Начало в 12:00 (13:00)
Григор Димитров (Болгария) — Филипп Кольшрайбер (Германия).

Далее
Гаэль Монфис (Франция) — Жиль Симон (Франция).

Далее
Элисон Риске (США) — Светлана Кузнецова (Россия).

Далее
Барбора Стрыкова (Чехия) — Лара Арруабаррена (Испания).

Не ранее 20:00 (21:00)
Андрей Кузнецов (Россия) — Жо-Вилфрид Цонга (Франция).

Не ранее 21:30 (22:30)
Карла Суарес Наварро (Испания) — Каролин Возняцки (Дания).

Стадион № 3. Начало в 12:00 (13:00)
Гильермо Гарсия-Лопес (Испания) — Мариуш Копил (Румыния).

Далее
Томаш Бердых (Чехия) — Денис Истомин (Узбекистан).

Далее
Лорен Дэвис (США) — Кристина Младенович (Франция).

Далее
Ник Киргиос (Австралия) — Маркос Багдатис (Кипр).

Стадион № 4. Начало в 12:00 (13:00)
Робин Хаазе (Нидерланды) — Дэниэл Эванс (Великобритания).

Далее
Марсель Гранольерс (Испания) — Флориан Майер (Германия).

Далее
Николя Маю (Франция) — Джек Сок (США).

Далее
Филипп Кольшрайбер/Доминик Тим (Германия/Австрия) — Фабио Фоньини/Трит Конрад Хуэй (Италия/Филиппины).

Стадион № 5. Начало в 12:00 (13:00)
Йоханна Конта/Шелби Роджерс (Великобритания/США) — Тимеа Бабош/Андреа Главацкова (Венгрия/Чехия).

Далее
Оливер Марак/Мате Павич (Австрия/Хорватия) — Флорин Мерджа/Айшам Куреши (Румыния/Пакистан).

Далее
Томаз Беллуччи (Бразилия) — Пабло Куэвас (Уругвай).

Далее
Джаред Дональдсон (США) — Адриан Маннарино (Франция).

Далее
Кики Бертенс/Йоханна Ларссон (Нидерланды/Швеция) — Светлана Кузнецова/Кристина Младенович (Россия/Франция).

Стадион № 6. Начало в 12:00 (13:00)
Хао-Чин Чань/Елена Остапенко (Тайвань/Латвия) — Габриэла Дабровски/И-Фань Сю (Канада/Китай).

Далее
Саманта Стосур/Чжан Шуай (Австралия/Китай) — Дарья Гаврилова/Анастасия Павлюченкова (Австралия/Россия).

Далее
Марчин Матковски/Александр Пейя (Польша/Австрия) — Робин Хаазе/Альберт Рамос (Нидерланды/Испания).

Далее
Люка Пуйе/Жоао Соуса (Франция/Португалия) — Жиль Мюллер/Жиль Симон (Люксембург/Франция).

Далее
Аранта Парра-Сантонха/Сильвия Солер-Эспиноса (Испания) — Чи Юнь Чанг/Пэн Шуай (Тайвань/Китай).

Стадион № 7. Начало в 12:00 (13:00)
Кристина МакХэйл/Моника Никулеску (США/Румыния) — Барбора Крейчикова/Алла Кудрявцева (Чехия/Россия).

Далее
Ирина-Камелия Бегу/Симона Халеп (Румыния) — Эбигейл Спирс/Катарина Среботник (США/Словения).

Далее
Юлия Гёргес/Барбора Стрыкова (Германия/Чехия) — Анна-Лена Грёнефельд/Квета Пешке (Германия/Чехия).

Далее
Люси Градецка/Катержина Синякова (Чехия) — Ракель Атаво/Дарья Касаткина (США/Россия).
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