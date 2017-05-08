Мадрид. Расписание третьего игрового дня
Понедельник, 8 мая — третий игровой день супертурнира Mutua Madrid Open в Мадриде (Испания). Сегодня пройдут матчи первого круга у мужчин и второго круга у женщин, а также продолжатся соревнования пар.
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Сегодня на корты спорткомплекса Caja Magica выйдут шесть россиян: Светлана Кузнецова, Мария Шарапова, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Алла Кудрявцева и Андрей Кузнецов.
Mutua Madrid Open. Понедельник, 8 мая 2017 года.
Stadium Manolo Santana. Начало в 12:00 (13:00 по московскому времени)
Анастасия Севастова (Латвия) — Каролина Плишкова (Чехия).
Не ранее 12:30 (13:30)
Анжелик Кербер (Германия) — Катержина Синякова (Чехия).
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Давид Феррер (Испания) — Михаил Кукушкин (Казахстан).
Не ранее 20:00 (21:00)
Эжени Бушар (Канада) — Мария Шарапова (Россия).
Не ранее 21:30 (22:30)
Эрнесто Эскобедо (США) — Фелисиано Лопес (Испания).
Stadium Arantxa Sanchez. Начало в 12:00 (13:00)
Григор Димитров (Болгария) — Филипп Кольшрайбер (Германия).
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Гаэль Монфис (Франция) — Жиль Симон (Франция).
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Элисон Риске (США) — Светлана Кузнецова (Россия).
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Барбора Стрыкова (Чехия) — Лара Арруабаррена (Испания).
Не ранее 20:00 (21:00)
Андрей Кузнецов (Россия) —
Не ранее 21:30 (22:30)
Карла Суарес Наварро (Испания) — Каролин Возняцки (Дания).
Стадион № 3. Начало в 12:00 (13:00)
Гильермо
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Томаш Бердых (Чехия) — Денис Истомин (Узбекистан).
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Лорен Дэвис (США) — Кристина Младенович (Франция).
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Ник Киргиос (Австралия) — Маркос Багдатис (Кипр).
Стадион № 4. Начало в 12:00 (13:00)
Робин Хаазе (Нидерланды) — Дэниэл Эванс (Великобритания).
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Марсель Гранольерс (Испания) — Флориан Майер (Германия).
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Николя Маю (Франция) — Джек Сок (США).
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Филипп Кольшрайбер/Доминик Тим (Германия/Австрия) — Фабио Фоньини/Трит Конрад Хуэй (Италия/Филиппины).
Стадион № 5. Начало в 12:00 (13:00)
Йоханна Конта/Шелби Роджерс (Великобритания/США) — Тимеа Бабош/Андреа Главацкова (Венгрия/Чехия).
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Оливер Марак/Мате Павич (Австрия/Хорватия) — Флорин Мерджа/Айшам Куреши (Румыния/Пакистан).
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Томаз Беллуччи (Бразилия) — Пабло Куэвас (Уругвай).
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Джаред Дональдсон (США) — Адриан Маннарино (Франция).
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Кики Бертенс/Йоханна Ларссон (Нидерланды/Швеция) — Светлана Кузнецова/Кристина Младенович (Россия/Франция).
Стадион № 6. Начало в 12:00 (13:00)
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Саманта Стосур/Чжан Шуай (Австралия/Китай) — Дарья Гаврилова/Анастасия Павлюченкова (Австралия/Россия).
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Марчин Матковски/Александр Пейя (Польша/Австрия) — Робин Хаазе/Альберт Рамос (Нидерланды/Испания).
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Люка Пуйе/Жоао Соуса (Франция/Португалия) — Жиль Мюллер/Жиль Симон (Люксембург/Франция).
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Аранта Парра-Сантонха/Сильвия
Стадион № 7. Начало в 12:00 (13:00)
Кристина МакХэйл/Моника Никулеску (США/Румыния) — Барбора Крейчикова/Алла Кудрявцева (Чехия/Россия).
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Юлия Гёргес/Барбора Стрыкова (Германия/Чехия) —
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Люси Градецка/Катержина Синякова (Чехия) — Ракель Атаво/Дарья Касаткина (США/Россия).
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