Шарапова опустилась на 124-е место в чемпионской гонке WТА
МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Россиянка Мария Шарапова опустилась со 120-го на 124-е место в обновленном рейтинге чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA), который опубликован на официальном сайте организации.
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На прошлой неделе 30-летняя россиянка провела один матч, одержав победу над хорваткой Мирьяной
В конце апреля россиянка впервые вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации, дойдя до полуфинала на турнире в Штутгарте.
На первое место поднялась чешка Каролина Плишкова (2252). Датчанка Каролин Возняцки (2175) поднялась на вторую строчку. Тройку замкнула британка Йоханна Конта (2130).
В первую десятку также вошли россиянки Елена Веснина (8-е место, 1458) и Анастасия Павлюченкова (9, 1427), победившая на турнире в Рабате.
Светлана Кузнецова (1320) занимает 11-е место, Дарья Касаткина (812) — 19-е, Наталья Вихлянцева (535), — 39-е, Екатерина Макарова (483) — 45-е, Екатерина Александрова (379) — 57-е, Евгения Родина (350) — 67-е.
Первая восьмерка чемпионской гонки получит право выступить на итоговом турнире WTA.
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