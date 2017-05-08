Шарапова переместилась на 258-е место в рейтинге WTA

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Шарапова вернулась в рейтинг на прошлой неделе после того, как дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, который стал первым для спортсменки после дисквалификации за употребление мельдония.

В июне 2016 года Шарапова была дисквалифицирована Международной федерацией тенниса. В октябре того же года она была исключена из рейтинга WTA, в котором на тот момент занимала 93-е место (решение объяснялось тем, что Шарапова приняла участие в малом количестве турниров на протяжении сезона).

В первой десятке рейтинга произошли несколько изменений — румынка Симона Халеп опустилась с четвертой строчки на восьмую, ее место заняла испанка Гарбинье Мугуруса. Британка Йоханна Конта и представительница Польши Агнешка Радваньска поднялись на одну строчку каждая и занимают шестое и седьмое места соответственно. На 10-ю позицию поднялась украинка Элина Свитолина, выбив из топ-10 американку Мэдисон Киз. Лидером рейтинга осталась американка Серена Уильямс.

Рейтинг WTA от 8 мая:

1 (1). Серена Уильямс (США) — 7010 очков.

2 (2). Ангелик Кербер (Германия) — 6945.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5946.

4 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4627.

5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4475.

6 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4425.

7 (8). Агнешка Радваньска (Польша) — 4255.

8 (4). Симона Халеп (Румыния) — 4206.

9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4060.

10 (12). Элина Свитолина (Украина) — 3955….

14 (14). Елена Веснина (Россия) — 2885….

16 (16). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2635….

25 (28). Дарья Касаткина (Россия) — 1675….

43 (41). Екатерина Макарова (Россия) — 1240….

70 (77). Наталья Вихлянцева (Россия) — 825….

76 (78). Евгения Родина (Россия) — 783….

88 (89). Екатерина Александрова (Россия) — 680….

92 (90). Ирина Хромачева (Россия) — 666….

258 (262). Мария Шарапова (Россия) — 185.