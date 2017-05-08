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https://sport.mail.ru/news/tennis/29675265/
8 мая 2017, 8:54 | Теннис | ТАСС

Россиянин Южный поднялся на пять позиций в рейтинге ATP

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Россиянин Михаил Южный поднялся с 88-го на 83-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

Карен Хачанов и Даниил Медведев сохранили свои позиции — 42-ю и 65-ю соответственно. Андрей Кузнецов опустился с 76-го места на 82-е, а Евгений Донской поднялся с 95-й строчки на 94-ю.

В первой десятке произошло одно изменение — хорват Марин Чилич сместил с седьмой позиции японца Кэи Нисикори. Лидером рейтинга по-прежнему является британец Энди Маррей.

Рейтинг ATP от 8 мая:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) — 11270 очков.

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7085.

3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) — 5685.

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 5125.

5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 4375.

6 (6). Милош Раонич (Канада) — 4135.

7 (8). Марин Чилич (Хорватия) — 3725.

8 (7). Кэи Нисикори (Япония) — 3650.

9 (9). Доминик Тим (Австрия) — 3615.

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 3055….

42 (42). Карен Хачанов (Россия) — 940….

65 (65). Даниил Медведев (Россия) — 789….

82 (76). Андрей Кузнецов (Россия) — 625….

83 (88). Михаил Южный (Россия) — 624….

94 (95). Евгений Донской (Россия) — 558.
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