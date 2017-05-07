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7 мая 2017, 22:37 | Теннис | Чемпионат.com

Павлюченкова проиграла Кырсте на тай-брейке третьего сета в 1-м круге Мадрида

Румынка Сорана Кырстя пробилась во второй круг крупного турнира в Мадриде, одержав победу над россиянкой Анастасией Павлюченковой — 6:1, 3:6, 7:6 (7:5).

Румынка <span class=error>Сорана</span> <span class=error>Кырстя</span> пробилась во второй круг крупного турнира в Мадриде одержав победу над россиянкой Анастасией Павлюченковой — 6:1 3:6 7:6 (7:5). Увеличить
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В третьем сете Анастасия отыгралась со счёта 0:4, а в 12-м гейме спасла матчбол, но на тай-брейке Сорана оказалась чуть сильнее.

Поединок продолжался 2 часа 25 минут. Павлюченкова выполнила 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. Кырстя 1 раз подала навылет, сделала 2 двойные и использовала 4 брейк-пойнта из 11.

Во втором круге Кырстя, получившая от организаторов wild card, сыграет с американкой Катрин Беллис.

Отметим также, что определилась соперница немки Анжелики Кербер по второму раунду. Ей стала чешка Катержина Синякова, которая разгромила француженку Полин Пармантье, отдав ей лишь один гейм, — 6:1, 6:0.
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