Павлюченкова проиграла Кырсте на тай-брейке третьего сета в 1-м круге Мадрида

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В третьем сете Анастасия отыгралась со счёта 0:4, а в 12-м гейме спасла матчбол, но на тай-брейке Сорана оказалась чуть сильнее.

Поединок продолжался 2 часа 25 минут. Павлюченкова выполнила 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. Кырстя 1 раз подала навылет, сделала 2 двойные и использовала 4 брейк-пойнта из 11.

Во втором круге Кырстя, получившая от организаторов wild card, сыграет с американкой Катрин Беллис.

Отметим также, что определилась соперница немки Анжелики Кербер по второму раунду. Ей стала чешка Катержина Синякова, которая разгромила француженку Полин Пармантье, отдав ей лишь один гейм, — 6:1, 6:0.