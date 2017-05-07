Южный не справился с Беллуччи в финале квалификации Мадрида
Россиянин Михаил Южный не сумел пробиться в основную сетку «Мастерс 1000» в Мадриде.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В финальном раунде квалификации Михаил проиграл бразильцу Томасу Беллуччи со счётом 2:6, 3:6 за 1 час 10 минут. Перед этим Беллуччи победил другого россиянина, Евгения Донского — 7:6 (7:5), 6:2.
По ходу поединка Томас заработал 9
Соперник Беллуччи по первому раунду основной сетки определится позднее, после жеребьёвки. Тогда же станет известен первый оппонент Андрея Кузнецова.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter