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7 мая 2017, 20:13 | Теннис | Чемпионат.com

Южный не справился с Беллуччи в финале квалификации Мадрида

Россиянин Михаил Южный не сумел пробиться в основную сетку «Мастерс 1000» в Мадриде.

Россиянин Михаил Южный не сумел пробиться в основную сетку <span class=error>Мастерс</span> 1000 в Мадриде. Увеличить
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В финальном раунде квалификации Михаил проиграл бразильцу Томасу Беллуччи со счётом 2:6, 3:6 за 1 час 10 минут. Перед этим Беллуччи победил другого россиянина, Евгения Донского — 7:6 (7:5), 6:2.

По ходу поединка Томас заработал 9 брейк-пойнтов и сделал 6 брейков. Также на его счету 5 эйсов и 1 двойная ошибка. У Михаила было 2 эйса, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

Соперник Беллуччи по первому раунду основной сетки определится позднее, после жеребьёвки. Тогда же станет известен первый оппонент Андрея Кузнецова.
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