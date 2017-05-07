Южный не справился с Беллуччи в финале квалификации Мадрида

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В финальном раунде квалификации Михаил проиграл бразильцу Томасу Беллуччи со счётом 2:6, 3:6 за 1 час 10 минут. Перед этим Беллуччи победил другого россиянина, Евгения Донского — 7:6 (7:5), 6:2.

По ходу поединка Томас заработал 9 брейк-пойнтов и сделал 6 брейков. Также на его счету 5 эйсов и 1 двойная ошибка. У Михаила было 2 эйса, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

Соперник Беллуччи по первому раунду основной сетки определится позднее, после жеребьёвки. Тогда же станет известен первый оппонент Андрея Кузнецова.