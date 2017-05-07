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7 мая 2017, 19:57 | Теннис | Чемпионат.com

Карреньо-Буста одержал победу над Мюллером в финале турнира в Эшториле

Испанец Пабло Карреньо-Буста (1) завоевал первый грунтовый титул в карьере, выиграв соревнования в Эшториле.

Испанец <span class=error>Пабло</span> <nobr>Карреньо-Буста</nobr> (1) завоевал первый грунтовый титул в карьере выиграв соревнования в <span class=error>Эшториле</span>. Увеличить
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В финале Пабло победил люксембуржца Жиля Мюллера, который за считаные дни до 34-го дня рождения впервые добрался до решающего матча грунтового турнира.

Поединок продолжался 1 час 22 минуты. В первой партии испанец сделал три брейка, один раз потеряв свою подачу. Второй сет был гораздо более упорным, но в итоге Карреньо-Буста дожал соперника на тай-брейке — 6:2, 7:6 (7:5).

Пабло после этого успеха поднимется на 21-ю строчку. Мюллер станет 26-й ракеткой мира — на данный момент это лучший результат в его карьере.
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