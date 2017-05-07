Чилич победил Раонича в финале Стамбула, завоевав 17-й титул в карьере

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По ходу матча, продлившегося два часа, Раонич заработал семь брейк-пойнтов, в том числе тройной, но ни разу не смог взять подачу соперника. Чилич реализовал 1 брейк-пойнт из 5. Также Марин 9 раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку. У Раонича 8 эйсов и 3 двойные.

Для неудачно начавшего сезон Чилича это 17-й титул в карьере и лишь второй на грунте — после Умага-2012. Отметим, что Раонич раньше никогда не добирался до финалов грунтовых турниров.