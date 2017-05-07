Чилич победил Раонича в финале Стамбула, завоевав 17-й титул в карьере
Хорват Марин Чилич стал чемпионом турнира в Стамбуле, обыграв в финале канадца Милоша Раонича со счётом 7:6 (7:3), 6:3.
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По ходу матча, продлившегося два часа, Раонич заработал семь
Для неудачно начавшего сезон Чилича это 17-й титул в карьере и лишь второй на грунте — после Умага-2012. Отметим, что Раонич раньше никогда не добирался до финалов грунтовых турниров.
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