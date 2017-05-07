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https://sport.mail.ru/news/tennis/29673046/
7 мая 2017, 19:41 | Теннис | Чемпионат.com

Чилич победил Раонича в финале Стамбула, завоевав 17-й титул в карьере

Хорват Марин Чилич стал чемпионом турнира в Стамбуле, обыграв в финале канадца Милоша Раонича со счётом 7:6 (7:3), 6:3.

Хорват Марин <span class=error>Чилич</span> стал чемпионом турнира в Стамбуле обыграв в финале канадца <span class=error>Милоша</span> <span class=error>Раонича</span> со счётом 7:6 (7:3) 6:3. Увеличить
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По ходу матча, продлившегося два часа, Раонич заработал семь брейк-пойнтов, в том числе тройной, но ни разу не смог взять подачу соперника. Чилич реализовал 1 брейк-пойнт из 5. Также Марин 9 раз подал навылет и допустил одну двойную ошибку. У Раонича 8 эйсов и 3 двойные.

Для неудачно начавшего сезон Чилича это 17-й титул в карьере и лишь второй на грунте — после Умага-2012. Отметим, что Раонич раньше никогда не добирался до финалов грунтовых турниров.
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