А. Зверев завоевал титул в Мюнхене, в двух сетах победив Пелью

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В финальном матче Зверев победил аргентинца Гидо Пелью — 6:4, 6:3.

Пелья стартовал с брейка, но Зверев быстро отыгрался и перехватил инициативу. В итоге Александр реализовал 3 брейк-пойнта из 8, а Гидо — 1 из 3. Что касается подачи, то на счету немца 8 эйсов и 1 двойная ошибка, а у аргентинца 1 эйс и 1 двойная.