А. Зверев завоевал титул в Мюнхене, в двух сетах победив Пелью
Немец Александр Зверев завоевал третий титул в карьере в одиночном разряде и первый на грунтовых кортах, выиграв домашний турнир в Мюнхене.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В финальном матче Зверев победил аргентинца Гидо Пелью — 6:4, 6:3.
Пелья стартовал с брейка, но Зверев быстро отыгрался и перехватил инициативу. В итоге Александр реализовал 3
В новом
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter