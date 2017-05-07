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https://sport.mail.ru/news/tennis/29672791/
7 мая 2017, 19:04 | Теннис | Чемпионат.com

А. Зверев завоевал титул в Мюнхене, в двух сетах победив Пелью

Немец Александр Зверев завоевал третий титул в карьере в одиночном разряде и первый на грунтовых кортах, выиграв домашний турнир в Мюнхене.

Немец Александр <span class=error>Зверев</span> завоевал третий титул в карьере в одиночном разряде и первый на грунтовых кортах выиграв домашний турнир в Мюнхене. Увеличить
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В финальном матче Зверев победил аргентинца Гидо Пелью — 6:4, 6:3.

Пелья стартовал с брейка, но Зверев быстро отыгрался и перехватил инициативу. В итоге Александр реализовал 3 брейк-пойнта из 8, а Гидо — 1 из 3. Что касается подачи, то на счету немца 8 эйсов и 1 двойная ошибка, а у аргентинца 1 эйс и 1 двойная.

В новом рейтинг-листе Зверев впервые поднимется на 17-ю строчку. Пелья поднимется на 49 мест и займёт 109-ю позицию.
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