Мария Шарапова: Было ощущение, что я играла против рогатки
Российская теннисистка Мария Шарапова после победы над Мирьяной
Лучич-Барони (4:6, 6:4, 6:0) в первом круге турнира в Мадриде заявила, что осталась недовольна своей игрой в первых двух сетах.
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Видимо, что-то случилось...
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Следующей соперницей Шараповой станет канадка Эжени Бушар, победившая Ализе Корне.
— Даже не знаю, как описать этот матч, такое ощущение, что все случилось очень быстро, — цитирует сайт WTA Шарапову. — Думаю,
Напомним, что Шарапова получила от организаторов турнира в Мадриде wild card. Для нее это уже второй турнир после истечения 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. В Штутгарте она дошла до полуфинала, где уступила Кристине Младенович.
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