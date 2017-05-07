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7 мая 2017, 18:17 | Теннис | Спорт-Экспресс

Мария Шарапова: Было ощущение, что я играла против рогатки

Российская теннисистка Мария Шарапова после победы над Мирьяной Лучич-Барони (4:6, 6:4, 6:0) в первом круге турнира в Мадриде заявила, что осталась недовольна своей игрой в первых двух сетах.

Российская теннисистка Мария <span class=error>Шарапова</span> после победы над <span class=error>Мирьяной</span> <nobr>Лучич-Барони</nobr> (4:6 6:4 6:0) в первом круге турнира в Мадриде заявила что осталась недовольна своей игрой в первых двух сетах. Увеличить
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Следующей соперницей Шараповой станет канадка Эжени Бушар, победившая Ализе Корне.

— Даже не знаю, как описать этот матч, такое ощущение, что все случилось очень быстро, — цитирует сайт WTA Шарапову. — Думаю, Лучич-Барони играла очень хорошо. Было ощущение, что я играла против рогатки — мячи шли очень быстро в течении нескольких сетов. Знаете, я не очень довольна своей игрой в первых двух сетах. А в третьем я определенно выступила лучше. Это мне очень помогло.

Напомним, что Шарапова получила от организаторов турнира в Мадриде wild card. Для нее это уже второй турнир после истечения 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. В Штутгарте она дошла до полуфинала, где уступила Кристине Младенович.
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