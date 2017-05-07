Мария Шарапова: Было ощущение, что я играла против рогатки

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Следующей соперницей Шараповой станет канадка Эжени Бушар, победившая Ализе Корне.

— Даже не знаю, как описать этот матч, такое ощущение, что все случилось очень быстро, — цитирует сайт WTA Шарапову. — Думаю, Лучич-Барони играла очень хорошо. Было ощущение, что я играла против рогатки — мячи шли очень быстро в течении нескольких сетов. Знаете, я не очень довольна своей игрой в первых двух сетах. А в третьем я определенно выступила лучше. Это мне очень помогло.

Напомним, что Шарапова получила от организаторов турнира в Мадриде wild card. Для нее это уже второй турнир после истечения 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. В Штутгарте она дошла до полуфинала, где уступила Кристине Младенович.